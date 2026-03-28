Депутат Журова: «Политики США следят за голами Овечкина, признают его высочайшие результаты. Другая линия взаимодействия – ММА. Наши спортсмены фактически влюбили в себя американцев»

Светлана Журова: политики США следят за голами Овечкина, признают его результаты.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об игре капитана «Вашингтона » Александра Овечкина .

40-летний россиянин сделал 34-й хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Ютой» (7:4). У него стало 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф (926+77), в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894+122).

«Американские политики следят за голами Овечкина, они признают его высочайшие результаты. А другая линия взаимодействия – это ММА.

Наших спортсменов очень хорошо знают, уважают. Это интересные линии и направления для сотрудничества. Наши спортсмены фактически влюбили в себя американцев», – сообщила Журова.