  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Депутат Журова: «Политики США следят за голами Овечкина, признают его высочайшие результаты. Другая линия взаимодействия – ММА. Наши спортсмены фактически влюбили в себя американцев»
9

Депутат Журова: «Политики США следят за голами Овечкина, признают его высочайшие результаты. Другая линия взаимодействия – ММА. Наши спортсмены фактически влюбили в себя американцев»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина

40-летний россиянин сделал 34-й хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Ютой» (7:4). У него стало 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф (926+77), в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894+122). 

«Американские политики следят за голами Овечкина, они признают его высочайшие результаты. А другая линия взаимодействия – это ММА.

Наших спортсменов очень хорошо знают, уважают. Это интересные линии и направления для сотрудничества. Наши спортсмены фактически влюбили в себя американцев», – сообщила Журова. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoСветлана Журова
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoMMA
Государственная дума
Политика
logoВашингтон
ТАСС
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если американские политики следят за голами Овечкина и именно после его рекорда приняли решение выкрасть Модуро и атаковать Иран, значит, Овечкин в ответе за это)?
Ответ agentkuper
Это по линии ММА,скорее всего
Бургеров в Вашингтоне объелась наверно 🍔 ?
Ответ Славон_76
Резиновых)
Как она зае…. своими высказываниями
глупо с ней спорить, все таки в отличии от нас тут, она действующая гражданка США и знает больше про политиков на её второй родине
только почему она при этом еще и депутат в думе это вопрос
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Я думаю это патриотка, ездит на Ладе, носит одежду " Русич" не ест макадаки, а только яички, картошку и борщ, отдыхает только в России. На дух не переносит западную культуру, и все что с ней связано, делает все для нашей страны, жертвует собой каждый день.
Что ж за страсть такая у депутатов, примазаться к тому, к чему они не имеют отношения. А что сами законодатели сделали, чтобы в штатах нас признали? Чем влюблять будете?
Это точно депутат сказал? а похоже на цитату Стетхема.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова о переговорах с Конгрессом США: «Жаль, что Овечкин был на игре. Его бы тоже привлекли к нашей встрече»
вчера, 14:44
Депутат Милонов об Овечкине: «Наш слоняра, в отношении радужных клюшек и шайб всегда занимал принципиальную позицию. Даже играя за американский клуб, он – русский спортсмен»
вчера, 13:11
Депутат Свищев о хет-трике Овечкина: «Его отправляли на пенсию – он распечатал вторую тысячу голов и феерично пошел дальше. Побить абсолютный рекорд возможно даже в этом сезоне»
вчера, 10:33
Фетисов о политическом будущем Овечкина: «Он правильно воспитан, понимает, кто он в современном мире. Придет за советом – порассуждаем, опыта, который есть у меня, ни у кого нет»
24 марта, 17:44
Денис Лебедев о Госдуме: «Овечкину это не надо. Он отличный семьянин, любит страну, знает спорт. Думаю, он легко мог бы что-то возглавить»
17 марта, 15:27
Рекомендуем
Главные новости
Буре о сыне в суворовском училище: «Выбрали самое жесткое – в Москве. Говорил ему, что там мужики растут. Блатные и мажоры мне не нравились и не нравятся»
39 минут назад
Федоров об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Кроме него, маловато плюсов, чтобы остаться в лиге. Но если есть силы, нужно добить эту тему, рекорд на века»
54 минуты назад
Фетисов об Овечкине: «Еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И он уже точно будет вечным! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем»
сегодня, 05:34
Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Металлург», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» Москва против «Динамо» Минск, «Спартак» сыграет с «Локомотивом»
сегодня, 05:10
Федоров об игре с Овечкиным за «Вашингтон»: «Он был мощной машиной, «быком». Никто не ожидал всех его столкновений и игры в тело – вроде не бежит так сильно. Но люди отлетали влево и вправо»
сегодня, 03:55
Зайдер – 2-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 400 матчей подряд без пропусков со старта карьеры. Проворов был 1-м (403 игры)
сегодня, 03:25
Форвард «Салавата» Ефремов о 4:3 с «Автомобилистом» без Кузнецова: «Женька – большой мастер. Мы сплотились и сыграли за него еще»
сегодня, 02:19
НХЛ. «Баффало» проиграл «Детройту», «Рейнджерс» забили 6 голов «Чикаго»
сегодня, 01:47
Вы точно хорошо следите за сезоном КХЛ? Разбираем яркие события прошедшей регулярки
вчера, 22:30Спецпроект
Ларионов о Коледове: «Есть шанс, что он вернется, наши врачи упорно работают. Когда будет доступен, пока не скажу»
вчера, 21:20
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о стиле «Нефтехимика»: «Как говорил Боумэн: «Атака – умение, игра без шайбы – желание». Мы не играем в атаку, не думая об обороне. Но зрители не придут смотреть игру с 5 бросками за период»
сегодня, 06:25
Баландин о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Женькина натура снова сыграла. Ему нужно менять мышление. Почему-то летает в облаках до самых звезд»
сегодня, 06:15
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об обвинении в нападении: «Пережитые трудности мне помогли, многому научили. Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным»
сегодня, 05:50
Гущин набрал 1+2 в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс». У него 27 очков в 43 играх за фарм «Колорадо» в сезоне
сегодня, 04:55
Penn State Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 остался без очков и с «минус 3», завершив сезон с 51 баллом в 35 играх
сегодня, 04:40
Каблуков и Игорь Еронко будут ассистентами генменеджера «Шанхая», которым станет экс-тренер вратарей «Салавата» Риндо (Артур Хайруллин)
сегодня, 04:25
«Даллас» повысил Певерли до ассистента генменеджера. Экс-форвард «Старс», завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, проводит 11-й сезон в клубе
сегодня, 03:40
23-летний вратарь «Рейнджерс» Гаранд записал в актив 1-ю победу в НХЛ. Он отразил 27 из 28 бросков «Чикаго» в своем 2-м матче в лиге
сегодня, 03:10
Пашков о «Спартаке»: «Открытие на старте плей-офф: выглядит мобилизованным, целостным, без перепадов. Георгиев – очень большой фактор»
сегодня, 02:34
Никитин про 0:1 от СКА: «ЦСКА мало напрягал оборону. Незачем давать квалифицированной команде лишнее пространство»
сегодня, 00:59
Рекомендуем