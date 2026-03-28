  • Гущин набрал 1+2 в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс». У него 27 очков в 43 играх за фарм «Колорадо» в сезоне
Даниил Гущин набрал 1+2 в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс».

Форвард «Колорадо Иглс» Даниил Гущин забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Калгари Рэнглерс» (6:3). 

24-летний россиянин завершил встречу с полезностью «минус 2». У него 27 (17+10) очков в 43 играх в сезоне при полезности «+3». 

Отметим, что Даниил проводит 4-й полноценный сезон в АХЛ. В НХЛ за «Эвеланш» в текущем чемпионате он не сыграл ни разу. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
