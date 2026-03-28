Penn State Гэвина Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA.

Университет Пенсильвании не смог выйти в финальную часть национального студенческого чемпионата США (Frozen Four).

В региональном полуфинале команда Penn State уступила Миннесоте-Дулут (1:3).

18-летний форвард пенсильванцев Гэвин Маккенна остался без набранных очков и завершил встречу с полезностью «минус 3».

Один из фаворитов драфта НХЛ-2026 завершил сезон NCAA с 51 (15+36) баллом в 35 играх при полезности «минус 7». Ранее он вошел в топ-10 претендентов на приз лучшему игроку сезона в студенческой лиге.

Суд над Маккенной по делу о нападении, хулиганстве и харассменте состоится 8 апреля. Фаворит драфта НХЛ-2026 отказался от предварительного слушания