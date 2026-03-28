Penn State Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 остался без очков и с «минус 3», завершив сезон с 51 баллом в 35 играх
Penn State Гэвина Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA.
Университет Пенсильвании не смог выйти в финальную часть национального студенческого чемпионата США (Frozen Four).
В региональном полуфинале команда Penn State уступила Миннесоте-Дулут (1:3).
18-летний форвард пенсильванцев Гэвин Маккенна остался без набранных очков и завершил встречу с полезностью «минус 3».
Один из фаворитов драфта НХЛ-2026 завершил сезон NCAA с 51 (15+36) баллом в 35 играх при полезности «минус 7». Ранее он вошел в топ-10 претендентов на приз лучшему игроку сезона в студенческой лиге.
Суд над Маккенной по делу о нападении, хулиганстве и харассменте состоится 8 апреля. Фаворит драфта НХЛ-2026 отказался от предварительного слушания
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
