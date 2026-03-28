Каблуков и Игорь Еронко будут ассистентами генменеджера «Шанхая», которым станет экс-тренер вратарей «Салавата» Риндо (Артур Хайруллин)

Илья Каблуков и Игорь Еронко будут ассистентами генменеджера «Шанхая».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, в новый управленческий штаб «Шанхая » войдут Илья Каблуков и Игорь Еронко .

Они будут помогать новому генеральному менеджеру китайского клуба. Как и сообщалось ранее, им станет 59-летний канадец Венсан Риндо.

Ранее он занимал должность тренера вратарей «Салавата Юлаева» (в сезоне-2021/22). У него есть опыт работы ассистентом генменеджера в АХЛ и скаутом в «Монреале».

«Легендарный Игорс – как связующее звено между канадцем и Каблуковым», – написал Хайруллин в телеграм-канале.

38-летний Каблуков сыграл 20 матчей за «Шанхай» в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «минус 5». В январе этого года он заявлял, что намерен продолжить игровую карьеру.

Еронко был автором Спортса’‘ (тогда – Sports.ru), после чего работал в «Спорт-Экспрессе», «Евроспорте» и «КХЛ ТВ». Позже он занимал должности ассистента генменеджера «Авангарда» и руководителя направления молодежного резерва клубной академии, а также скаута «Сан-Хосе».