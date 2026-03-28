3

Федоров об игре с Овечкиным за «Вашингтон»: «Он был мощной машиной, «быком». Никто не ожидал всех его столкновений и игры в тело – вроде не бежит так сильно. Но люди отлетали влево и вправо»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли отыграл за «Кэпиталс» часть сезона-2007/08 и полный сезон-2008/09, ставший для него последним в лиге. 

– Когда вы вместе играли в «Вашингтоне», как вас Овечкин удивлял на тренировках? Он же «бык».

– Он был очень мощной машиной. Но «бык» тоже подходит. Потому что на тренировках Овечкин жалел своих одноклубников, но в игре он был неотразим. Никто не ожидал всех его столкновений и игры в тело. Никто! Вроде Саша не бежит так сильно. Но когда случается этот контакт, люди отлетали влево и вправо, назад и вперед.

Ну что сказать, Овечкин — настоящий профессионал. Он ставил задачу перед каждой тренировкой. Он прекрасно знал личный объем, помимо командных усилий, как мы будем завтра играть.

Отдавался полностью всегда. Что в принципе понятно. Нельзя так долго играть в такую игру, если ты ее не любишь. Или играешь только за деньги, – сказал Федоров. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 27.03.26.
1. ОВЕЧКИН - 1679 (926+753) - 1564 игр...
2. МАЛКИН - 1398 (529+869) - 1263 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1115 (397+718) - 870 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 945 (328+617) - 820 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, в итоге может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров!
Четверо из десятки лучших играют сейчас!
По итогу они будут во главе списка!
Фиксируем историю!
(А скорее всего и пятеро! Последние шесть сезонов! Наверняка лет через шесть КАПРИЗОВ должен быть в десятке, а потом может и в пятёрку подняться!).
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Вячеслав Козлов в десятке наших в НХЛ. И главный тренер в Динамо сейчас.
Федоров тренеровал ЦСКА, Ковалев - Кунлюнь.
Могильный, Дацюк, Ковальчук не были главными, но остаются при хоккее.
Даже Хара на скамейку запасных улетал
