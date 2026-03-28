Федоров об игре с Овечкиным за «Вашингтон»: «Он был мощной машиной, «быком». Никто не ожидал всех его столкновений и игры в тело – вроде не бежит так сильно. Но люди отлетали влево и вправо»

Сергей Федоров: Овечкин был мощной машиной, «быком», люди отлетали влево-вправо.

Сергей Федоров вспомнил об игре за «Вашингтон» вместе с Александром Овечкиным .

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли отыграл за «Кэпиталс» часть сезона-2007/08 и полный сезон-2008/09, ставший для него последним в лиге.

– Когда вы вместе играли в «Вашингтоне», как вас Овечкин удивлял на тренировках? Он же «бык».

– Он был очень мощной машиной. Но «бык» тоже подходит. Потому что на тренировках Овечкин жалел своих одноклубников, но в игре он был неотразим. Никто не ожидал всех его столкновений и игры в тело. Никто! Вроде Саша не бежит так сильно. Но когда случается этот контакт, люди отлетали влево и вправо, назад и вперед.

Ну что сказать, Овечкин — настоящий профессионал. Он ставил задачу перед каждой тренировкой. Он прекрасно знал личный объем, помимо командных усилий, как мы будем завтра играть.

Отдавался полностью всегда. Что в принципе понятно. Нельзя так долго играть в такую игру, если ты ее не любишь. Или играешь только за деньги, – сказал Федоров.