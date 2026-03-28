«Даллас» повысил Певерли до ассистента генменеджера. Экс-форвард «Старс», завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, проводит 11-й сезон в клубе

«Даллас» повысил Рича Певерли до ассистента генерального менеджера.

43-летний канадец проводит в «Старс» 11-й сезон. Ранее он занимал должность директора по работе с игроками.

Отмечается, что помимо участия в управлении хоккейными операциями специалист продолжит участвовать в работе скаутской службы и процессе развития игроков.

«Повышение Рича свидетельствует о его влиянии на нашу организацию и усердной работе по развитию наших игроков.

Он смог использовать свой обширный опыт и знания, полученные за время карьеры в НХЛ , чтобы стать бесценной частью нашей команды по хоккейным операциям за последнее десятилетие», – сказал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл .

Напомним, что Певерли завершил карьеру игрока в 2015 году из-за проблем с сердцем. Последним клубом форварда был «Даллас ».

В марте 2014 года матч техасцев с «Коламбусом» был прерван из-за приступа, случившегося у Рича прямо во время игры. Это было его последнее появление на льду в лиге.

В 442 играх в рамках регулярок Певерли набрал 241 (84+157) очко, в плей-офф провел 59 игр и добавил 21 (9+12) балл. В 2011 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».