Зайдер – 2-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 400 матчей подряд без пропусков со старта карьеры. Проворов был 1-м (403 игры)
Защитник «Детройта» Мориц Зайдер принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2).
24-летний немецкий игрок сделал 2 результативные передачи и был признан второй звездой встречи.
В текущем сезоне у него 51 (9+42) очко в 72 играх при полезности «+22». В целом игра стала для него 400-й в рамках регулярок (231 очко, 38+193).
За свои 5 сезонов в НХЛ Зайдер пока что не пропустил ни одной игры. Он стал вторым защитником в истории лиги, отыгравшим 400+ матчей подряд без пропусков с начала карьеры.
Первым был Иван Проворов (403 игры, 2017 – 2022, все – за «Филадельфию»). Его серия завершилась из-за попадания в ковид-протокол.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В этом сезоне очень хорош
Неожиданный топ
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем