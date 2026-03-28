23-летний вратарь «Рейнджерс» Гаранд записал в актив 1-ю победу в НХЛ. Он отразил 27 из 28 бросков «Чикаго» в своем 2-м матче в лиге

23-летний вратарь «Рейнджерс» Дилан Гаранд записал в актив 1-ю победу в НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс » Дилан Гаранд вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (6:1).

23-летний канадец отразил 27 из 28 бросков и был признан первой звездой встречи.

Это был его второй матч в лиге. В игре с «Виннипегом» (2:3 Б) он отразил 35 из 37 бросков.

Гаранд – второй вратарь клуба из Нью-Йорка за последнее десятилетие, начавший карьеру в лиге с двух матчей без поражений в основное время. Первым был Игорь Шестеркин (2 победы, 2019/20).

В текущем сезоне АХЛ у Дилана 36 матчей за «Хартфорд» – 16 побед, 89,6% сэйвов и коэффициент надежности 2,83.