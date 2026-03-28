23-летний вратарь «Рейнджерс» Гаранд записал в актив 1-ю победу в НХЛ. Он отразил 27 из 28 бросков «Чикаго» в своем 2-м матче в лиге
23-летний вратарь «Рейнджерс» Дилан Гаранд записал в актив 1-ю победу в НХЛ.
Вратарь «Рейнджерс» Дилан Гаранд вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (6:1).
23-летний канадец отразил 27 из 28 бросков и был признан первой звездой встречи.
Это был его второй матч в лиге. В игре с «Виннипегом» (2:3 Б) он отразил 35 из 37 бросков.
Гаранд – второй вратарь клуба из Нью-Йорка за последнее десятилетие, начавший карьеру в лиге с двух матчей без поражений в основное время. Первым был Игорь Шестеркин (2 победы, 2019/20).
В текущем сезоне АХЛ у Дилана 36 матчей за «Хартфорд» – 16 побед, 89,6% сэйвов и коэффициент надежности 2,83.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А я всё думал почему Гаранда из фарма не поднимают. Шестёркин был травмирован, Куик не бэкапил здорово как в прошлые сезоны, а Рейнджерс ставили в ворота Спенсера Мартина. Похоже ждали когда надежды на плей-офф уже не останется.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем