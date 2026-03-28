Пашков о «Спартаке»: «Открытие на старте плей-офф: выглядит мобилизованным, целостным, без перепадов. Георгиев – очень большой фактор»

Александр Пашков назвал «Спартак» открытием на старте плей-офф.

В серии первого раунда Кубка Гагарина красно-белые обменялись победами с «Локомотивом» (3:5, 2:1 ОТ).

– «Спартак» стал для меня открытием на старте плей-офф. В серии с чемпионами из «Локомотива » красно-белую команду поторопились заранее списать со счетов. Откровенно говоря, не был в числе оптимистов и я, все-таки «Спартак » на финише чемпионата выглядел, скажем так, разрозненно. И тут в двух матчах в Ярославле мы увидели совершенно равную игру. Мне показалось, что даже чемпион был этому удивлен.

- За счет чего «Спартак» так прибавил?

– Красно-белым удалось найти и включить вот этот режим плей-офф. Команда выглядит мобилизованной, целостной, нет тех перепадов, к которым «Спартак» в гладком чемпионате всех приучил.

Очень большой фактор – вратарь Георгиев. С его приходом вратарская позиция «Спартака» из слабой превратилась в сильную. Виден большой энхаэловский опыт Георгиева – он собран, не делает лишних движений, готов отражать много бросков, – сказал олимпийский чемпион.