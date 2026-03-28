  • Форвард «Салавата» Ефремов о 4:3 с «Автомобилистом» без Кузнецова: «Женька – большой мастер. Мы сплотились и сыграли за него еще»
Форвард «Салавата» Ефремов о 4:3 с «Автомобилистом» без Кузнецова: «Женька – большой мастер. Мы сплотились и сыграли за него еще»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов высказался после победы над «Автомобилистом» (4:3) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (2-1).

- Почему игра так раскрылась?

– Скорее всего, свою роль сыграл размер площадки, потому что побольше места, побольше времени, где-то можно проявить побольше мастерства. Из-за этого такие голы пошли. «Автомобилист», если честно, начал играть более активнее: они не стали откатываться в средней зоне — это тоже повлияло.

- Как нужно играть против Спронга?

– Он большой мастер, не просто так забивает. У него хороший бросок. Нужно стараться поближе с ним играть, давать поменьше пространства. 

- Насколько не хватало на льду [дисквалифицированного] Евгения Кузнецова?

– Женька — большой мастер. Он и в большинстве может разобраться, и помочь команде. Мы вместе сплотились и сыграли за него еще, – сказал Ефремов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
один нормально сказал, поддержал Евгения, понятно,что балбес, ну с кем не бывает. ато все только хают. А вот слова то что за него сыграли дорогого стоят, давай Женя за тебя многие топят, не посрами, сделай то что умеешь, а потом можешь и показать, но так чтоб не увидели те кому видеть не стоит 🤣
Материалы по теме
Козлов о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «Встретились два друга и просто пообщались. В судейском комитете приняли такое решение»
вчера, 19:17
Кубок Гагарина. ЦСКА уступил СКА, «Северсталь» проиграла «Торпедо», «Трактор» обыграл «Ак Барс», «Салават» победил «Автомобилист»
вчера, 18:58
Максим Кузнецов про победный гол «Автомобилисту» с отрицательного угла: «Эмоции фантастические. Если честно, просто бросил на удачу – получилось. В плей-офф такие шайбы заходят»
вчера, 18:25Видео
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Баффало» проиграл «Детройту», «Рейнджерс» забили 6 голов «Чикаго»
сегодня, 01:47
Вы точно хорошо следите за сезоном КХЛ? Разбираем яркие события прошедшей регулярки
вчера, 22:30Спецпроект
Ларионов о Коледове: «Есть шанс, что он вернется, наши врачи упорно работают. Когда будет доступен, пока не скажу»
вчера, 21:20
Ларионов прервал серию из 10 поражений подряд в Кубке Гагарина. СКА победил ЦСКА (1:0) в 3-м матче серии
вчера, 20:57
Ларионов про шутки, что он поставил автобус в 3-м матче с ЦСКА: «У людей есть право на это, могут писать, что хотят. Мы это уважаем. Но мы так не считаем»
вчера, 20:24
Губернатор Омской области об СКК им. Блинова: «Вместе с «Авангардом» пригласили на открытие легендарного вратаря, руководителя ФХР Третьяка. Обещал приехать. Ждем!»
вчера, 20:15
Никитин о 0:1 от СКА: «Провели 2 периода не на своем уровне, из-за этого такой результат. Только в 3-м создавали моменты, когда имели шанс забить, но этого недостаточно»
вчера, 19:58
Сорокин провел 300-й матч в НХЛ. Он 3-й вратарь в истории «Айлендерс» с таким достижением
вчера, 19:50
Ротенберг о коллекции Putin Team и «Красной машины»: «Не зря говорят: встречают по одежке. Важно, чтобы и через стиль человек мог показывать свой внутренний стержень и уважение к делу»
вчера, 19:36
Козлов о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «Встретились два друга и просто пообщались. В судейском комитете приняли такое решение»
вчера, 19:17
Ко всем новостям
Последние новости
Пашков о «Спартаке»: «Открытие на старте плей-офф: выглядит мобилизованным, целостным, без перепадов. Георгиев – очень большой фактор»
33 минуты назад
Никитин про 0:1 от СКА: «ЦСКА мало напрягал оборону. Незачем давать квалифицированной команде лишнее пространство»
сегодня, 00:59
Григоренко о 3:2 с «Ак Барсом»: «Трактор» по игре лучше смотрелся. Здорово, что выстояли в концовке»
сегодня, 00:45
Ларионов о дебюте Иванова в плей-офф: «Сыграл потрясающе. Плешкову нужна была пауза»
сегодня, 00:31
Фетисов о переговорах с конгрессом США: «Овечкин очень популярен в стране, особенно в Вашингтоне. Его мнение могло быть услышано. Саша – великая фигура»
вчера, 21:58
Павел Буре: «Уже несколько лет на коньки не встаю. Я не могу физически играть так, как мне бы хотелось. Да и особо желания нет»
вчера, 21:44
Козырев об 1:3 от «Торпедо»: «Не было нацеленности, чтобы забить, хотя были моменты, чтобы спасти матч. Будем разбираться»
вчера, 21:34
Никитин о 0:1 от СКА: «Закономерности хоккея – чтобы гол случился, его надо заслужить. Мы сегодня, наверное, не заслужили»
вчера, 21:09
Лишка после 1:3 от «Торпедо»: «Сейчас главное – восстановиться. Вернемся в следующем матче. Будем стараться выкладываться и играть на победу»
вчера, 20:48
Исаков о 3:1 с «Северсталью»: «Потихоньку начинаем раскрывать свои заготовки. Для нас сложный матч получился. Вся борьба еще впереди»
вчера, 20:37
Рекомендуем