Никитин про 0:1 от СКА: «ЦСКА мало напрягал оборону. Незачем давать квалифицированной команде лишнее пространство»

Никитин про 0:1: ЦСКА мало напрягал оборону СКА.

Тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил поражение от СКА (0:1) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (2-1).

«Против нас играет квалифицированная команда с квалифицированными нападающими, незачем давать им лишнее пространство. Очень мало напрягали оборону соперника. А если тебя не напрягают, то и сил больше на атаку остается. СКА – мастеровитая команда. Давать ей играть на сильной стороне неправильно. Это одна из причин неудачи.

В третьем периоде напрягли, значит, можем это делать. В плей-офф никто не уступает. Главное – должна быть гармония, без перекосов, которые забирают игровые силы», – сказал Никитин.