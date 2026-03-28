Григоренко о 3:2 с «Ак Барсом»: «Трактор» по игре лучше смотрелся. Здорово, что выстояли в концовке»

Григоренко о 3:2 с «Ак Барсом»: «Трактор» по игре лучше смотрелся.

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко оценил победу над «Ак Барсом» (3:2) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (1-2).

«Заслужили победу, все старались и по игре лучше смотрелись, чем «Ак Барс». Здорово, что выстояли в концовке.

Ключевые моменты в матче: вовремя реализовали свои возможности, сыграли дисциплинировано. Очень было много моментов, где «Ак Барс» провоцировал. В этом матче у нас все сыграли на команду.

Следующий матч – решающий? Все матчи важные. Нужно забыть эту игру и двигаться дальше», – сказал Григоренко.