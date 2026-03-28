Ларионов о дебюте Иванова в плей-офф: «Сыграл потрясающе. Плешкову нужна была пауза»

Ларионов о дебюте Иванова в плей-офф: сыграл потрясающе.

Тренер СКА Игорь Ларионов оценил дебют вратаря армейцев Сергея Иванова в Кубке Гагарина – в третьем матче серии 1-го раунда с ЦСКА (1:0, 1-2).

— Не страшно было выпускать дебютанта плей‑офф Иванова?

— Если честно, не знал, что это его первый матч в плей‑офф. Узнал только после игры. У нас была такая дискуссия, но не по Иванову. Задал вопрос коллегам: где больше риска – с молодым вратарем или молодым защитником? Конечно, с вратарем.

Вопросов по Иванову даже не было. И он, и Плешков, и Заврагин играли хороший сезон. Даже мысли не было, чтобы думать, что это первый матч. Естественно, эта игра под другим соусом. В таких матчах зарабатываются репутация, опыт, его не купить. Рады, что он провел матч на ноль. Это и заслуга обороны. Провели достаточно хороший матч в плане обороны и дисциплины.

— Чем была вызвана замена Плешкова на Иванова?

— Два сложных эмоциональных матча. Можно ссылаться на игру в Северной Америке, где вратарь один в плей‑офф. У нас неординарная ситуация. Мы решили, что Плешкову нужна была пауза. Иванов был на низком старте, упорно тренировался и ждал своего момента. Он сыграл потрясающе, — сказал Ларионов.