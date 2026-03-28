Фетисов о переговорах с конгрессом США: «Овечкин очень популярен в стране, особенно в Вашингтоне. Его мнение могло быть услышано. Саша – великая фигура»
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очень популярен в США.
В четверг делегация депутатов Госдумы провела переговоры с членами конгресса США. На встрече были затронуты возможности полноценного допуска россиян до международных соревнований, к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ранее заявила, что к переговорам можно было бы привлечь Овечкина, но его команда проводила игру.
Фетисов ответил на вопрос о том, могло ли присутствие Овечкина повлиять на ход переговоров.
«Я думаю, что да. Потому что Саша очень популярен в стране, особенно в Вашингтоне. И в США в целом, и его мнение вполне могло быть услышано.
Саша сейчас – великая фигура», – считает Фетисов.
Вячеслав Фетисов: «Мне есть что сказать конгрессу США. В плане отношений между парламентами, народами Америки и России, меня там знают. Но мне никто не предлагал»