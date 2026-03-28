  • Павел Буре: «Уже несколько лет на коньки не встаю. Я не могу физически играть так, как мне бы хотелось. Да и особо желания нет»
Павел Буре: «Уже несколько лет на коньки не встаю. Я не могу физически играть так, как мне бы хотелось. Да и особо желания нет»

Павел Буре: я уже несколько лет на коньки не встаю.

Экс-нападающий, а ныне специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре рассказал, что уже несколько лет не играет в хоккей.

31 марта Буре исполнится 55 лет.

«Я уже несколько лет на коньки больше не встаю. Опять же, надо все заканчивать вовремя – у меня такой подход. Когда я завершил играть в хоккей профессионально, то вообще лет 10 на коньки не вставал.

Потом только, когда надо было развивать Ночную хоккейную лигу и помогать в плане благотворительности, я какое-то время участвовал в мероприятиях на льду. Но на сегодняшний день я уже и не могу физически играть так, как мне бы хотелось. Да и особо желания нет», – сказал Буре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
травмы...травмы..а если бы не они..
как-то 99ый, когда ему быдо 40, потренировался пару часов с команлой. Потом 2 дня массажа плтребовалось🤣✌️🤣
