Козырев об 1:3 от «Торпедо»: «Не было нацеленности, чтобы забить, хотя были моменты, чтобы спасти матч. Будем разбираться»

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался о матче плей-офф против «Торпедо» (1:3, 1-2 в серии).

– Изначально хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, шикарную поддержку оказывают. Не было той нацеленности, чтобы забить голы, хотя были моменты, чтобы спасти матч.

– Почему не было той самой нацеленности?

– Будем разбираться почему.

– Не убавил ли прошлый матч силы у команды и эмоционально, и физически?

– Силы есть, они были видны в концовке.

– Показалось, что где-то не хватило креатива команде.

– Наоборот, где-то чересчур непрямолинейно.

– Сегодня пропущенные голы – следствие тактических ошибок?

– Второй в меньшинстве, первый в начале. Конечно, тактические ошибки.

– Веряев мало сыграл. Вынужденно?

– Да, вынужденно, у него было повреждение, – сказал Козырев.

«Торпедо» обыграло «Северсталь» (3:1) и ведет 2-1 в серии. Ткачев набрал 1+1