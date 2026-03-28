Козырев об 1:3 от «Торпедо»: «Не было нацеленности, чтобы забить, хотя были моменты, чтобы спасти матч. Будем разбираться»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче плей-офф против «Торпедо» (1:3, 1-2 в серии).
– Изначально хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, шикарную поддержку оказывают. Не было той нацеленности, чтобы забить голы, хотя были моменты, чтобы спасти матч.
– Почему не было той самой нацеленности?
– Будем разбираться почему.
– Не убавил ли прошлый матч силы у команды и эмоционально, и физически?
– Силы есть, они были видны в концовке.
– Показалось, что где-то не хватило креатива команде.
– Наоборот, где-то чересчур непрямолинейно.
– Сегодня пропущенные голы – следствие тактических ошибок?
– Второй в меньшинстве, первый в начале. Конечно, тактические ошибки.
– Веряев мало сыграл. Вынужденно?
– Да, вынужденно, у него было повреждение, – сказал Козырев.
«Торпедо» обыграло «Северсталь» (3:1) и ведет 2-1 в серии. Ткачев набрал 1+1