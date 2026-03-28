Ларионов о Коледове: «Есть шанс, что он вернется, наши врачи упорно работают. Когда будет доступен, пока не скажу»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что пока не знает, когда защитник Павел Коледов сможет вернуться после травмы.
В пятницу СКА дома обыграл ЦСКА (1:0, 1-2) в третьем матче серии Кубка Гагарина.
– Доступен ли Коледов?
– Есть шанс, что он вернется. Наши врачи упорно работают.
Когда будет доступен, я пока не скажу, – сказал Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
