Ларионов о Коледове: «Есть шанс, что он вернется, наши врачи упорно работают. Когда будет доступен, пока не скажу»

Ларионов о травме Коледова: есть шанс, что он вернется, врачи упорно работают.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что пока не знает, когда защитник Павел Коледов сможет вернуться после травмы.

В пятницу СКА дома обыграл ЦСКА (1:0, 1-2) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

– Доступен ли Коледов?

– Есть шанс, что он вернется. Наши врачи упорно работают.

Когда будет доступен, я пока не скажу, – сказал Ларионов.