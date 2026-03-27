Ларионов прервал серию из 10 поражений подряд в Кубке Гагарина. СКА победил ЦСКА (1:0) в 3-м матче серии
Сегодня петербуржцы дома обыграли ЦСКА (1:0, 1-2) в третьем матче серии первого раунда. Это первая победа клуба в нынешнем плей-офф. В двух играх в Москве СКА потерпел два поражения (2:3 2ОТ и 2:4).
В 2023 году «Торпедо» Ларионова в первом раунде уступило СКА в серии (1-4), проиграв 4 матча подряд после победы на старте серии. В 2024-м нижегородцы проиграли все четыре матча «Локомотиву» (0-4) в первом раунде.
Таким образом, благодаря сегодняшней победе Ларионов прервал свою серию из 10 поражений.
Следующая игра состоится 29 марта.
СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2. Иванов сделал 22 сэйва
Источник: Спортс
