Ларионов прервал серию из 10 поражений подряд в Кубке Гагарина. СКА победил ЦСКА (1:0) в 3-м матче серии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прервал серию из 10 поражений подряд в Кубке Гагарина.

Сегодня петербуржцы дома обыграли ЦСКА (1:0, 1-2) в третьем матче серии первого раунда. Это первая победа клуба в нынешнем плей-офф. В двух играх в Москве СКА потерпел два поражения (2:3 2ОТ и 2:4).

В 2023 году «Торпедо » Ларионова в первом раунде уступило СКА в серии (1-4), проиграв 4 матча подряд после победы на старте серии. В 2024-м нижегородцы проиграли все четыре матча «Локомотиву» (0-4) в первом раунде.

Таким образом, благодаря сегодняшней победе Ларионов прервал свою серию из 10 поражений.

Следующая игра состоится 29 марта.

СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2. Иванов сделал 22 сэйва