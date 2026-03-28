Никитин о 0:1 от СКА: «Закономерности хоккея – чтобы гол случился, его надо заслужить. Мы сегодня, наверное, не заслужили»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча плей-офф против СКА (0:1, 2-1 в серии).

– Несмотря на результат 0:1, есть ли то, что вам принесло удовлетворение?

– Закономерности хоккея – чтобы гол случился, его надо заслужить. Часто забивают не потому, что мастерство проявили, а, например, из-за рикошета непонятного. Но он же из-за чего-то случился. Мы сегодня, наверное, этот гол в конце не заслужили.

– Во многих стычках принимал участие Николай Коваленко. Была ли у него какая-то особая установка, пытался ли он завести команду этим?

– Это плей-офф, здесь никто не уступает. Нет в этом подоплеки. Главное – должна быть гармония, не нужен перехлест, который забивает твои игровые силы. В плей-офф это нормально совершенно, – сказал Никитин.