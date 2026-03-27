Лишка после 1:3 от «Торпедо»: «Сейчас главное – восстановиться. Вернемся в следующем матче. Будем стараться выкладываться и играть на победу»

Форвард «Северстали» Лишка высказался после игры плей-офф с «Торпедо».

Нападающий «Северстали » Адам Лишка высказался после матча плей-офф против «Торпедо» (1:3, 1-2 в серии).

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. И на домашних играх, и сегодня. Очень их ценим.

Сейчас самой главное – восстановиться. Будем рассчитывать на вашу поддержку. Вернемся в следующей игре. Будем стараться выкладываться и играть на победу», – сказал Лишка.

«Торпедо» обыграло «Северсталь» (3:1) и ведет 2-1 в серии. Ткачев набрал 1+1

