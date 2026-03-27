Исаков о 3:1 с «Северсталью»: «Потихоньку начинаем раскрывать свои заготовки. Для нас сложный матч получился. Вся борьба еще впереди»
Исаков высказался о 3-м матче «Торпедо» и «Северстали» в плей-офф.
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Северсталью» (3:1, 2-1).
– Для нас сложный матч получился. Вся борьба еще впереди.
– Можно ли сказать, что эта игра была продолжением прошлых?
– Думаю, да. Потихоньку начинаем раскрывать свои заготовки. Все пытаются пользоваться теми моментами, которые возникают.
– Все звено Кручинина поменяли, почему?
– Посмотрели прошлую игру и приняли такое решение.
– Привыкли в отсутствие Кручинина видеть капитаном Конюшкова, сегодня им был Ткачев. Чье решение это было?
– Это было решение тренерского штаба, – сказал Исаков.
«Торпедо» обыграло «Северсталь» (3:1) и ведет 2-1 в серии. Ткачев набрал 1+1
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем