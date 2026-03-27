Исаков о 3:1 с «Северсталью»: «Потихоньку начинаем раскрывать свои заготовки. Для нас сложный матч получился. Вся борьба еще впереди»

Исаков высказался о 3-м матче «Торпедо» и «Северстали» в плей-офф.

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Северсталью» (3:1, 2-1).

– Для нас сложный матч получился. Вся борьба еще впереди.

– Можно ли сказать, что эта игра была продолжением прошлых?

– Думаю, да. Потихоньку начинаем раскрывать свои заготовки. Все пытаются пользоваться теми моментами, которые возникают.

– Все звено Кручинина поменяли, почему?

– Посмотрели прошлую игру и приняли такое решение.

– Привыкли в отсутствие Кручинина видеть капитаном Конюшкова, сегодня им был Ткачев. Чье решение это было?

– Это было решение тренерского штаба, – сказал Исаков.

«Торпедо» обыграло «Северсталь» (3:1) и ведет 2-1 в серии. Ткачев набрал 1+1