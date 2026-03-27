Ларионов про шутки, что он поставил автобус в 3-м матче с ЦСКА: «У людей есть право на это, могут писать, что хотят. Мы это уважаем. Но мы так не считаем»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после победы в 3-й игре серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1:0, 1-2 в серии).
– Вы после второго матча в Москве сказали, что в третьем добьетесь успеха. Это сказали, чтобы поддержать болельщиков или знали ключи для взлома соперника?
– Ты всегда должен верить в команду и коллектив. Эта вера вселяется в ребят, которые понимают, что нет никакой паники. У меня в карьере были такие вещи, когда мы проигрывали 0-2.
Через свой опыт и словами пытаешься передать, что это плей-офф, есть еще матч номер три, а потом номер четыре. Только с таким подходом ребята могут доставать из себя ту энергетику, которая может помочь им быть лучше.
– Коллеги шутят, что Ларионов поставил автобус.
– У людей есть право на это, они могут писать, что хотят. Мы это уважаем. Но мы так не считаем. На этом закончим, – сказал Ларионов.
Напомним, после поражения во втором матче серии (2:4) Ларионов так ответил на вопрос о стиле игры ЦСКА: «Когда ты проигрываешь в счете, то ожидаешь построение автобуса от соперника, что и произошло».
СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2. Иванов сделал 22 сэйва