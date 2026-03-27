Губернатор Омской области об СКК им. Блинова: «Вместе с «Авангардом» пригласили на открытие легендарного вратаря, руководителя ФХР Третьяка. Обещал приехать. Ждем!»

Третьяк примет участие в торжественном открытии СКК им. Блинова.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что глава ФХР Владислав Третьяк примет участие в торжественном открытии спортивно-культурного комплекса имени Блинова.

«Вместе с «Авангардом » пригласили на открытие легендарного СКК имени Блинова не менее легендарного вратаря, руководителя Федерации хоккея России Владислава Александровича Третьяка. Обещал приехать. Ждем!» – сказал Хоценко.

Первый официальный матч в СКК прошел сегодня, 27 марта. «Омские Крылья » в рамках плей-офф Olimpbet ВХЛ обыграли «Челмет» (7:2, 1-2 в серии).

29 марта Третьяк должен посетить второй матч клубов в Омске, во время которого состоится торжественная церемония открытия комплекса после ремонта.

В Омске оживили заброшку – уникальный дворец из СССР: там играл Ягр, а Шатунов дал 32 концерта за неделю