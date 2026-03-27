Никитин о 0:1 от СКА: «Провели 2 периода не на своем уровне, из-за этого такой результат. Только в 3-м создавали моменты, когда имели шанс забить, но этого недостаточно»

Никитин высказался об игре ЦСКА в матче плей-офф со СКА.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об игре команды в матче серии Кубка Гагарина против СКА (0:1, 2-1 в серии).

– Мы сегодня провели два периода не на своем уровне. Из‑за этого такой результат. Готовимся к следующей игре.

– Ваша команда не забросила. В этом вина нападающих или заслуга вратаря СКА?

– Мы всегда играем на результат. Понятно, что нападающие и защитники могут забивать. Только в третьем периоде создавали моменты, когда имели шанс забить, но этого недостаточно. Ребята и мы это понимаем.

– В чем ЦСКА был слабее?

– Мы очень мало напрягали оборону соперника. Если тебя не напрягают, больше сил остается в атаке. СКА – мастеровитая команда. Поэтому если говорить о причинах, то это одна из них. Отсюда и итоговый результат, – сказал Никитин.

СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2. Иванов сделал 22 сэйва