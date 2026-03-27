  • Никитин о 0:1 от СКА: «Провели 2 периода не на своем уровне, из-за этого такой результат. Только в 3-м создавали моменты, когда имели шанс забить, но этого недостаточно»
9

Никитин о 0:1 от СКА: «Провели 2 периода не на своем уровне, из-за этого такой результат. Только в 3-м создавали моменты, когда имели шанс забить, но этого недостаточно»

Никитин высказался об игре ЦСКА в матче плей-офф со СКА.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об игре команды в матче серии Кубка Гагарина против СКА (0:1, 2-1 в серии).

– Мы сегодня провели два периода не на своем уровне. Из‑за этого такой результат. Готовимся к следующей игре.

– Ваша команда не забросила. В этом вина нападающих или заслуга вратаря СКА?

– Мы всегда играем на результат. Понятно, что нападающие и защитники могут забивать. Только в третьем периоде создавали моменты, когда имели шанс забить, но этого недостаточно. Ребята и мы это понимаем.

– В чем ЦСКА был слабее?

– Мы очень мало напрягали оборону соперника. Если тебя не напрягают, больше сил остается в атаке. СКА – мастеровитая команда. Поэтому если говорить о причинах, то это одна из них. Отсюда и итоговый результат, – сказал Никитин. 

СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2. Иванов сделал 22 сэйва

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Так всегда бывает: если выигрываешь-это на своём уровне, а когда проигрываешь-не на своём.
СКА переиграл москвичей их же оружием, спокойной тягомотной игрой от обороны. До этого в Москве играли по принципу " шашки наголо и в атаку", сегодня была совершенно другая игра.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
СКА переиграл москвичей их же оружием, спокойной тягомотной игрой от обороны. До этого в Москве играли по принципу " шашки наголо и в атаку", сегодня была совершенно другая игра.
Рисунок игры примерно как в Москве, но не было курьёзных шайб, пятак лучше подчищали. Ну и Иванов в одном моменте убойную шайбу вытащил. А так неизвестно чем бы кончилось.
Головокружение от успехов (с) Осторожнее, как бы не перевыполнили план по голам в серии в первых двух играх.
Выводы надо делать. СКА легко серию не отдаст. Разве это не очевидно?
Ответ Иван Петров
Выводы надо делать. СКА легко серию не отдаст. Разве это не очевидно?
У Никитина один ответ-это хоккей. Ясен/пень, не футбол.
Ответ Allez avant RBW!
У Никитина один ответ-это хоккей. Ясен/пень, не футбол.
Первые два периода были слишком... эээээ... трусливыми что ли.
Потерял контроль на два периода)
