  • Сорокин провел 300-й матч в НХЛ. Он 3-й вратарь в истории «Айлендерс» с таким достижением
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин провел 300-й матч в НХЛ.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провел 300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Юбилейной для вратаря стала игра против «Далласа» (2:1). В этом матче он отразил 26 из 27 бросков.

Всего в его активе теперь 152 победы в 300 играх в НХЛ.

Сорокин идет на 3-м месте по числу матчей среди вратарей в истории «Айлендерс». 2-е место занимает Рик ДиПьетро (318), 1-е – Билли Смит (674).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт рекордов НХЛ
Вторым будет..к гадалке не ходи
