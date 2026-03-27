Сорокин провел 300-й матч в НХЛ. Он 3-й вратарь в истории «Айлендерс» с таким достижением

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин провел 300-й матч в НХЛ.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провел 300-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ .

Юбилейной для вратаря стала игра против «Далласа» (2:1). В этом матче он отразил 26 из 27 бросков.

Всего в его активе теперь 152 победы в 300 играх в НХЛ.

Сорокин идет на 3-м месте по числу матчей среди вратарей в истории «Айлендерс ». 2-е место занимает Рик ДиПьетро (318), 1-е – Билли Смит (674).