Ротенберг о коллекции Putin Team и «Красной машины»: «Не зря говорят: встречают по одежке. Важно, чтобы и через стиль человек мог показывать свой внутренний стержень и уважение к делу»

Роман Ротенберг высказался об одежде «Красной Машины» и Putin Team.

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia.

«Неделю назад на Московской неделе моды мы презентовали совместную коллекцию «Красной Машины» и Putin Team Russia.

Для нас это не просто одежда, а способ перенести ценности спорта в обычную жизнь. Не зря говорят: встречают по одежке. Важно, чтобы и через стиль человек мог показывать свой внутренний стержень, уважение к делу и правильный настрой.

Командность, характер, движение вперед, уважение к труду и воля к победе должны проявляться не только на спортивной площадке, но и в каждом дне», – написал Ротенберг.