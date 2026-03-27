  Козлов о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «Встретились два друга и просто пообщались. В судейском комитете приняли такое решение»
Козлов о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «Встретились два друга и просто пообщались. В судейском комитете приняли такое решение»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о дисквалификации форварда Евгения Кузнецова за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.

33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда плей-офф (1:0).

В пятницу «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (4:3, 2-1 в серии) в третьей игре Кубка Гагарина.  

– Вы всегда стоите с руками, скрещенными на груди. Боитесь какой‑то жест показать?

– Мне просто холодно (улыбается).

– Большую дискуссию вызвала дисквалификация Кузнецова. Стоит ли за такое давать дисквалификацию?

– Встретились два друга и просто пообщались. В судейском комитете приняли такое решение, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Получается больше, чем друзья)
Встретились два друга на площадке,
Видимо не виделись давно.
Долго обнимались целовались,
Пока свисток не встал у одного.
Ответ PlamBEER_
Прям пропел голосом "Вороваек"))
Таких друзей, за … и в музей
Хорошие друзья, которые общается подобным способом.
Не просто друга, а любящих друга
Встретились два друга Кузя предложил ему услугу.
Кузнецов, и без глупости, не Кузнецов.
Материалы по теме
Виктор Козлов: «У Кулика серьезное повреждение. Он поехал в больницу на операцию»
сегодня, 18:15
Каменский о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и команда. Выходи, забивай, показывай свои преимущества результатом»
сегодня, 16:04
Губерниев о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Если люди балбесы, это не ко мне. Такие жесты запрещены с точки зрения здравого смысла, культуры и регламента КХЛ»
сегодня, 13:56
Ларионов про шутки, что он поставил автобус в 3-м матче с ЦСКА: «У людей есть право на это, могут писать, что хотят. Мы это уважаем. Но мы так не считаем»
20 минут назад
Губернатор Омской области об СКК им. Блинова: «Вместе с «Авангардом» пригласили на открытие легендарного вратаря, руководителя ФХР Третьяка. Обещал приехать. Ждем!»
29 минут назад
Никитин о 0:1 от СКА: «Провели 2 периода не на своем уровне, из-за этого такой результат. Только в 3-м создавали моменты, когда имели шанс забить, но этого недостаточно»
46 минут назад
Сорокин провел 300-й матч в НХЛ. Он 3-й вратарь в истории «Айлендерс» с таким достижением
54 минуты назад
Ротенберг о коллекции Putin Team и «Красной машины»: «Не зря говорят: встречают по одежке. Важно, чтобы и через стиль человек мог показывать свой внутренний стержень и уважение к делу»
сегодня, 19:36
СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2. Иванов сделал 22 сэйва
сегодня, 19:04
Кубок Гагарина. ЦСКА уступил СКА, «Северсталь» проиграла «Торпедо», «Трактор» обыграл «Ак Барс», «Салават» победил «Автомобилист»
сегодня, 18:58
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
сегодня, 18:54
«Торпедо» обыграло «Северсталь» (3:1) и ведет 2-1 в серии. Ткачев набрал 1+1
сегодня, 18:52
Виктор Козлов: «У Кулика серьезное повреждение. Он поехал в больницу на операцию»
сегодня, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Исаков о 3:1 с «Северсталью»: «Потихоньку начинаем раскрывать свои заготовки. Для нас сложный матч получился. Вся борьба еще впереди»
7 минут назад
Карпухин о Коромыслове: «Отдал классную передачу? Молодец. Но подъезжать после забитого гола и что-то говорить – это лишнее»
сегодня, 18:40
Максим Кузнецов про победный гол «Автомобилисту» с отрицательного угла: «Эмоции фантастические. Если честно, просто бросил на удачу – получилось. В плей-офф такие шайбы заходят»
сегодня, 18:25Видео
Гатиятулин о 2:3 от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Серия продолжается, нужно разобрать моменты и более продуктивно использовать свои отрезки»
сегодня, 17:54
Козлов о 4:3 с «Автомобилистом»: «Вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, вся тройка Ефремова отлично смотрелась»
сегодня, 17:36
Заварухин о 3:4: «Салават» – быстрая команда, прессингует. Не скажу, что мы недоработали по третьему периоду, он больше понравился»
сегодня, 17:28
Быков о серии СКА с ЦСКА: «История показывает, что даже проигрывая по ходу серии, можно все преодолеть. Опытный тренер Ларионов знает, как это сделать»
сегодня, 15:36
Буре об отстранении России: «Что бы мы ни делали, пока не изменится политическая ситуация, ничего не получится. Мы стараемся, апелляции в CAS подаем. Но имеем то, что имеем»
сегодня, 15:15
Фетисов о серии ЦСКА – СКА: «Исход решится сегодня, отыграться с 0-3 практически невозможно»
сегодня, 14:28
Билялетдинов отправился с «Ак Барсом» на выезд в Челябинск. Экс-тренер казанцев не входит в штаб Гатиятулина
сегодня, 13:26Фото
Рекомендуем