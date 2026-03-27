Козлов о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «Встретились два друга и просто пообщались. В судейском комитете приняли такое решение»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о дисквалификации форварда Евгения Кузнецова за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.
33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда плей-офф (1:0).
В пятницу «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (4:3, 2-1 в серии) в третьей игре Кубка Гагарина.
– Вы всегда стоите с руками, скрещенными на груди. Боитесь какой‑то жест показать?
– Мне просто холодно (улыбается).
– Большую дискуссию вызвала дисквалификация Кузнецова. Стоит ли за такое давать дисквалификацию?
– Встретились два друга и просто пообщались. В судейском комитете приняли такое решение, – сказал Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Видимо не виделись давно.
Долго обнимались целовались,
Пока свисток не встал у одного.