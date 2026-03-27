Козлов о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «Встретились два друга и просто пообщались. В судейском комитете приняли такое решение»

Козлов высказался о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался о дисквалификации форварда Евгения Кузнецова за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.

33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста », покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда плей-офф (1:0).

В пятницу «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (4:3, 2-1 в серии) в третьей игре Кубка Гагарина.

– Вы всегда стоите с руками, скрещенными на груди. Боитесь какой‑то жест показать?

– Мне просто холодно (улыбается).

– Большую дискуссию вызвала дисквалификация Кузнецова. Стоит ли за такое давать дисквалификацию?

– Встретились два друга и просто пообщались. В судейском комитете приняли такое решение, – сказал Козлов.