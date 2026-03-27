СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2. Иванов сделал 22 сэйва
СКА обыграл ЦСКА (1:0) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Это первая победа клуба в нынешнем плей-офф. Команде тренера Игоря Ларионова удалось сократить отставание в серии – 1-2.
Вратарь СКА Сергей Иванов отразил все 22 броска по своим воротам. Победный гол забил Джозеф Бландиси.
Следующая игра состоится 29 марта.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
По игре , порадовало в воротах увидеть Иванова , и команда играла в атаку/прессинг , в итоге и сухарь !
ЦСКА предложил в силовой манере и провокациях поиграть - приняли вызов и не уступили ! Соперники достойны друг друга ! Четвёртая игра будет ещё жарче !