  • СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2. Иванов сделал 22 сэйва
СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2. Иванов сделал 22 сэйва

СКА победил ЦСКА в третьем матче серии плей-офф.

СКА обыграл ЦСКА (1:0) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Это первая победа клуба в нынешнем плей-офф. Команде тренера Игоря Ларионова удалось сократить отставание в серии – 1-2.

Вратарь СКА Сергей Иванов отразил все 22 броска по своим воротам. Победный гол забил Джозеф Бландиси.

Следующая игра состоится 29 марта.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Заслуженная победа СКА.
застуженная...
Команды втягиваются в режим плей-офф. Важная, сухая и заслуженная победа команды Игоря Ларионова!
Любимый счёт Никитина, а кто одну забъёт - тут уж как повезёт)
ЦСКА начал играть только в 3-м периоде. До этого строго по системе осторожничали. Но было поздно.
Главное таких выкрутасов как задержка шайбы в руке больше не выделывать в следующих играх
Сегодня СКА вытянул матч за счёт силовой борьбы, игры в тело, прессингом во всех зонах. В принципе сделали ЦСКА по его же лекалам. Сухарь воротчика как бонус за правильно выбранный стиль.
Виден почерк мастера-Тамбиева)
ЦСКА как всегда в этом сезоне. Забили все, что могли во втором матче. Потом - предсказуемая голевая засуха.
Болел СКА с заслуженной победой !
По игре , порадовало в воротах увидеть Иванова , и команда играла в атаку/прессинг , в итоге и сухарь !
ЦСКА предложил в силовой манере и провокациях поиграть - приняли вызов и не уступили ! Соперники достойны друг друга ! Четвёртая игра будет ещё жарче !
Удивило, что на трибунах было много пустых мест. Или билеты дорогие, или плов уже не вызывает интерес
Динамическое ценообразование довело билеты на центр до 12,5т. Вот и не выкупили все места на первом ярусе. Второй только хорошо утрамбовали.
шанхайские барсы перехватили...
Профессор немного отсрочил свое полное фиаско)
Материалы по теме
Быков о серии СКА с ЦСКА: «История показывает, что даже проигрывая по ходу серии, можно все преодолеть. Опытный тренер Ларионов знает, как это сделать»
сегодня, 15:36
Федоров помогает ЦСКА в Кубке Гагарина: «Никитин внедрил меня в процесс пару недель назад. Буду с командой весь плей-офф»
сегодня, 14:57
Фетисов о серии ЦСКА – СКА: «Исход решится сегодня, отыграться с 0-3 практически невозможно»
сегодня, 14:28
Рекомендуем
Главные новости
Никитин о 0:1 от СКА: «Провели 2 периода не на своем уровне, из-за этого такой результат. Только в 3-м создавали моменты, когда имели шанс забить, но этого недостаточно»
4 минуты назад
Сорокин провел 300-й матч в НХЛ. Он 3-й вратарь в истории «Айлендерс» с таким достижением
12 минут назад
Ротенберг о коллекции Putin Team и «Красной машины»: «Не зря говорят: встречают по одежке. Важно, чтобы и через стиль человек мог показывать свой внутренний стержень и уважение к делу»
26 минут назад
Козлов о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «Встретились два друга и просто пообщались. В судейском комитете приняли такое решение»
45 минут назад
Кубок Гагарина. ЦСКА уступил СКА, «Северсталь» проиграла «Торпедо», «Трактор» обыграл «Ак Барс», «Салават» победил «Автомобилист»
сегодня, 18:58
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
сегодня, 18:54
«Торпедо» обыграло «Северсталь» (3:1) и ведет 2-1 в серии. Ткачев набрал 1+1
сегодня, 18:52
Виктор Козлов: «У Кулика серьезное повреждение. Он поехал в больницу на операцию»
сегодня, 18:15
Корешков об изменениях в тройках нападения «Трактора»: «Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!»
сегодня, 18:04
Максим Кузнецов из «Салавата» забил победный гол с отрицательного угла в матче плей-офф с «Автомобилистом»
сегодня, 17:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Карпухин о Коромыслове: «Отдал классную передачу? Молодец. Но подъезжать после забитого гола и что-то говорить – это лишнее»
сегодня, 18:40
Максим Кузнецов про победный гол «Автомобилисту» с отрицательного угла: «Эмоции фантастические. Если честно, просто бросил на удачу – получилось. В плей-офф такие шайбы заходят»
сегодня, 18:25Видео
Гатиятулин о 2:3 от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Серия продолжается, нужно разобрать моменты и более продуктивно использовать свои отрезки»
сегодня, 17:54
Козлов о 4:3 с «Автомобилистом»: «Вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, вся тройка Ефремова отлично смотрелась»
сегодня, 17:36
Заварухин о 3:4: «Салават» – быстрая команда, прессингует. Не скажу, что мы недоработали по третьему периоду, он больше понравился»
сегодня, 17:28
Быков о серии СКА с ЦСКА: «История показывает, что даже проигрывая по ходу серии, можно все преодолеть. Опытный тренер Ларионов знает, как это сделать»
сегодня, 15:36
Буре об отстранении России: «Что бы мы ни делали, пока не изменится политическая ситуация, ничего не получится. Мы стараемся, апелляции в CAS подаем. Но имеем то, что имеем»
сегодня, 15:15
Фетисов о серии ЦСКА – СКА: «Исход решится сегодня, отыграться с 0-3 практически невозможно»
сегодня, 14:28
Билялетдинов отправился с «Ак Барсом» на выезд в Челябинск. Экс-тренер казанцев не входит в штаб Гатиятулина
сегодня, 13:26Фото
Владелец сети Skuratov Coffee про СКК им. Блинова: «Арендовал там свой первый офис в 2009-м – 12 квадратов, 3000 рублей в месяц. Мой бизнес в то время – кофекапсулы»
сегодня, 12:25
Рекомендуем