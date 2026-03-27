СКА победил ЦСКА (1:0) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2. Иванов сделал 22 сэйва

СКА победил ЦСКА в третьем матче серии плей-офф.

СКА обыграл ЦСКА (1:0) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Это первая победа клуба в нынешнем плей-офф. Команде тренера Игоря Ларионова удалось сократить отставание в серии – 1-2.

Вратарь СКА Сергей Иванов отразил все 22 броска по своим воротам. Победный гол забил Джозеф Бландиси .

Следующая игра состоится 29 марта.