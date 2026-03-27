Карпухин о Коромыслове: «Отдал классную передачу? Молодец. Но подъезжать после забитого гола и что-то говорить – это лишнее»
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин подвел итоги третьего матча серии Кубка Гагарина против «Трактора» (2:3, 2-1).
– Вероятно, у вас сейчас противоречивые эмоции: вернулись в родной Челябинск, но уступили в третьем матче серии.
– В Челябинске всегда приятно играть, классная атмосфера на арене, которая подстрекает. Результат неудовлетворительный, но это плей-офф и серия идет до четырех побед.
Сегодняшний результат никак не должен нас пошатнуть или как-то на нас сказаться. Продолжаем делать свою работу.
– По итогам первого периода «Трактор» вел 21:8 по силовым приемам, с первых минут соперник навязал агрессивный стиль игры?
– Читалось, что соперник при домашних трибунах пойдет в такую борьбу. Мы ожидали и для нас это не было удивлением.
– Лично вы постоянно в этой серии выясняете отношения с Арсением Коромысловым. Что происходит?
– Ничего не происходит. Это плей-офф, борьба. Единственное хочу отметить, что подъезжать после забитого гола и что-то говорить... Отдал классную передачу? Молодец, но ехать и что-то говорить – в моем понимании это лишнее, – сказал Карпухин.
