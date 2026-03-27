Карпухин высказался о 3-м матче «Ак Барса» с «Трактором» в плей-офф.

Защитник «Ак Барса » Илья Карпухин подвел итоги третьего матча серии Кубка Гагарина против «Трактора » (2:3, 2-1).

– Вероятно, у вас сейчас противоречивые эмоции: вернулись в родной Челябинск, но уступили в третьем матче серии.

– В Челябинске всегда приятно играть, классная атмосфера на арене, которая подстрекает. Результат неудовлетворительный, но это плей-офф и серия идет до четырех побед.

Сегодняшний результат никак не должен нас пошатнуть или как-то на нас сказаться. Продолжаем делать свою работу.

– По итогам первого периода «Трактор» вел 21:8 по силовым приемам, с первых минут соперник навязал агрессивный стиль игры?

– Читалось, что соперник при домашних трибунах пойдет в такую борьбу. Мы ожидали и для нас это не было удивлением.

– Лично вы постоянно в этой серии выясняете отношения с Арсением Коромысловым. Что происходит?

– Ничего не происходит. Это плей-офф, борьба. Единственное хочу отметить, что подъезжать после забитого гола и что-то говорить... Отдал классную передачу? Молодец, но ехать и что-то говорить – в моем понимании это лишнее, – сказал Карпухин.