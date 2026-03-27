Максим Кузнецов про победный гол с отрицательного угла в игре с «Автомобилистом»: «Эмоции фантастические. Если честно, просто бросил на удачу – получилось. В плей-офф такие шайбы заходят»

Нападающий «Салавата Юлаева » Максим Кузнецов высказался после матча плей-офф против «Автомобилиста » (4:3, 2-1 в серии).

23-летний Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в этой игре. На отметке 57:43 он забил победный гол с отрицательного угла рикошетом от шлема голкипера Владимира Галкина.

– Поздравляю болельщиков и весь город с победой. Это большой шаг для нас, чтобы двигаться дальше. Игра получилась очень эмоциональной, атмосфера – просто вау. Спасибо за поддержку.

– Что сегодня стало ключевым, за счет чего удалось победить?

– Скажу кратко: за счет работы. В плей-офф по-другому никак.

– Чем этот матч отличался от игр в Екатеринбурге?

– Во-первых, домашние трибуны, свои болельщики. Думаю, этим и отличался. А так – это плей-офф, все бьются.

– У вас первые очки и первая шайба в плей-офф. Какие эмоции? Как вообще удалось забить с такой позиции?

– Эмоции, конечно, фантастические. Забить победный гол при своих трибунах – это вау. Если честно, просто бросил на удачу – получилось. В плей-офф такие голы заходят.

– Как будете готовиться к следующему матчу? Что стоит улучшить?

– Только через работу. Будем больше работать – и все будет, – сказал Кузнецов.