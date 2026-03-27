Виктор Козлов: «У Кулика серьезное повреждение. Он поехал в больницу на операцию»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после третьего матча серии плей-офф против «Автомобилиста» (4:3) сообщил, что защитник Евгений Кулик получил серьезное повреждение.
– Какое состояние у Евгения Кулика?
– У него серьезное повреждение, он поехал в больницу на операцию, – сказал Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровья Кулику!
Здоровья ему. Без него тяжко будет.
очень жаль, сталь крайне важным игроком по ходу сезона, я даже не ожидал
здоровья Кулику. Он основной защ.
Здоровья Евгению, хороший защитник. Играл у нас в Авангарде. Молодец.
Лодыжки сломал
Сломали Кулика Пельмени...🥺
Здоровья! Обидная травма, обидно терять защитника большинства в плей-офф
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем