  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Корешков об изменениях в тройках нападения «Трактора»: «Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!»
3

Корешков высказался о победе «Трактора» в матче плей-офф с «Ак Барсом».

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о победе в матче плей-офф с «Ак Барсом» (3:2, 1-2 в серии).

– Закончилось очередное сражение, битва. Иначе и не назовешь. Благодарен парням, что справились не только с давлением перед матчем, но и героически выстояли в концовке игры. В такой ситуации потрясающая победа.

– Что-то меняли в подготовке к игре?

– Кардинально мы ничего не меняли, парни поговорили, провели видеоанализ.

– Кравцов не играл. С чем связано?

– Микротравма. Ждем в следующем матче.

– А Дронов?

– Тоже ждем. Кто-то из них может выйти.

– Почему перетасовали тройки нападения?

– Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!

– Вопросы к судьям есть?

– Разумеется, нет.

– Что вам сказал арбитр в первом периоде?

– В каждом матче судьи просят не провоцировать друг друга.

– Чайковски в концовке получил пятиминутное удаление. С чем это связано?

– Судьи не зря смотрели повтор. Нам тоже надо посмотреть, насколько удаление было оправданным и было ли оно. Там все под микроскопом, пока сказать ничего не могу, – сказал Корешков.

«Трактор» победил «Ак Барс» (3:2) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoТрактор
logoКХЛ
logoАк Барс
logoЕвгений Корешков
logoМатч ТВ
logoМихал Чайковски
судьи
logoГригорий Дронов
logoВиталий Кравцов
травмы
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Трактор красавцы!!! у барсов нет тренера
Ответ Тупорылый олень
Трактор красавцы!!! у барсов нет тренера
Ты оказывается действительно тупорылый олень
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
