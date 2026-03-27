Корешков об изменениях в тройках нападения «Трактора»: «Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!»

Главный тренер «Трактора » Евгений Корешков высказался о победе в матче плей-офф с «Ак Барсом» (3:2, 1-2 в серии).

– Закончилось очередное сражение, битва. Иначе и не назовешь. Благодарен парням, что справились не только с давлением перед матчем, но и героически выстояли в концовке игры. В такой ситуации потрясающая победа.

– Что-то меняли в подготовке к игре?

– Кардинально мы ничего не меняли, парни поговорили, провели видеоанализ.

– Кравцов не играл. С чем связано?

– Микротравма. Ждем в следующем матче.

– А Дронов?

– Тоже ждем. Кто-то из них может выйти.

– Почему перетасовали тройки нападения?

– Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!

– Вопросы к судьям есть?

– Разумеется, нет.

– Что вам сказал арбитр в первом периоде?

– В каждом матче судьи просят не провоцировать друг друга.

– Чайковски в концовке получил пятиминутное удаление. С чем это связано?

– Судьи не зря смотрели повтор. Нам тоже надо посмотреть, насколько удаление было оправданным и было ли оно. Там все под микроскопом, пока сказать ничего не могу, – сказал Корешков.

