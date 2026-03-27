Корешков об изменениях в тройках нападения «Трактора»: «Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!»
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о победе в матче плей-офф с «Ак Барсом» (3:2, 1-2 в серии).
– Закончилось очередное сражение, битва. Иначе и не назовешь. Благодарен парням, что справились не только с давлением перед матчем, но и героически выстояли в концовке игры. В такой ситуации потрясающая победа.
– Что-то меняли в подготовке к игре?
– Кардинально мы ничего не меняли, парни поговорили, провели видеоанализ.
– Кравцов не играл. С чем связано?
– Микротравма. Ждем в следующем матче.
– А Дронов?
– Тоже ждем. Кто-то из них может выйти.
– Почему перетасовали тройки нападения?
– Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!
– Вопросы к судьям есть?
– Разумеется, нет.
– Что вам сказал арбитр в первом периоде?
– В каждом матче судьи просят не провоцировать друг друга.
– Чайковски в концовке получил пятиминутное удаление. С чем это связано?
– Судьи не зря смотрели повтор. Нам тоже надо посмотреть, насколько удаление было оправданным и было ли оно. Там все под микроскопом, пока сказать ничего не могу, – сказал Корешков.
