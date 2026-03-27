Гатиятулин о 2:3 от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Серия продолжается, нужно разобрать моменты и более продуктивно использовать свои отрезки»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3, 2-1 в серии) в матче Кубка Гагарина.
– Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.
– В чем причина не очень яркой игры Нэйтана Тодда и Александра Хмелевски?
– Я не скажу, что они неярко играли. Возможно, в каких-то моментах мы действовали прагматично, но с нашей стороны хватало острых атакующих действий.
– По какой причине вы проиграли второй период? Это неожиданно от вас.
– Забили гол, но отрезки после заброшенных шайб нужно проводить максимально собранно. Позволили сопернику быстро отыграться. Разберем эти моменты и последующие, с пропущенными голами.
– Вы согласны, что сегодня Тимур Билялов проиграл дуэль вратарю «Трактора»?
– Нет, не согласен. Тимур провел на хорошем уровне. Игра может проходить по разным сценариям, нужно быть готовым к любому развитию событий.
– В первом периоде в одной смене Артем Галимов сначала толкнул вратаря, потом въехал в него. Это тренерская установка?
– Идет плей-офф, нервы, большой ажиотаж. Не скажу, что в прошедших матчах было что-то сверхъестественное в плане эмоций, все идет в рамках правил.
– У Галимова во втором матче подряд 1+1. В чем причина такого изменения по сравнению с регулярным чемпионатом?
– Мы с Артемом много разговаривали, в том числе о том, в чем заключаются лидерские качества. Лидер не тот, у которого все летит, и он забивает по 50 голов. А тот, кто отрабатывает и в атаке, и в обороне, и забивает нужные голы. Считаю, что в этом направлении Артем прогрессирует.
– Вы обсуждали с командой прошлую куражную победу, чтобы не впасть в лишнюю эйфорию после 2-0 в серии?
– Игры могут складываться по разным сценариям, и готовились мы к разным сценариям. Нельзя говорить, что какая-то игра на какую-то похожа. Нужно просто правильно действовать.
Я начал с того, что первый гол пришлось ждать пол-игры. Мы его забили, но потом дали сопернику возможность быстро отыграться. Важно, как ты действуешь с контролем шайбы и без него. Серия продолжается, нужно разобрать моменты и более продуктивно использовать свои отрезки, – сказал Гатиятулин.
Ну катаете вы полную шляпу)
Ну бл... Как до вас ещё донести то???
Что в Хоккей нужно играть с шайбой!
А вы её постоянно теряете!
Поправьте меня ! Может только я это так вижу?
Посмотрите как шикарно 👏играет Нефтехимик💥👍
Как будто АБ с НХК именами поменялись)