  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Гатиятулин о 2:3 от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Серия продолжается, нужно разобрать моменты и более продуктивно использовать свои отрезки»
Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от «Трактора» в матче плей-офф.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3, 2-1 в серии) в матче Кубка Гагарина.

– Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– В чем причина не очень яркой игры Нэйтана Тодда и Александра Хмелевски?

– Я не скажу, что они неярко играли. Возможно, в каких-то моментах мы действовали прагматично, но с нашей стороны хватало острых атакующих действий.

– По какой причине вы проиграли второй период? Это неожиданно от вас.

– Забили гол, но отрезки после заброшенных шайб нужно проводить максимально собранно. Позволили сопернику быстро отыграться. Разберем эти моменты и последующие, с пропущенными голами.

– Вы согласны, что сегодня Тимур Билялов проиграл дуэль вратарю «Трактора»?

– Нет, не согласен. Тимур провел на хорошем уровне. Игра может проходить по разным сценариям, нужно быть готовым к любому развитию событий.

– В первом периоде в одной смене Артем Галимов сначала толкнул вратаря, потом въехал в него. Это тренерская установка?

– Идет плей-офф, нервы, большой ажиотаж. Не скажу, что в прошедших матчах было что-то сверхъестественное в плане эмоций, все идет в рамках правил.

– У Галимова во втором матче подряд 1+1. В чем причина такого изменения по сравнению с регулярным чемпионатом?

– Мы с Артемом много разговаривали, в том числе о том, в чем заключаются лидерские качества. Лидер не тот, у которого все летит, и он забивает по 50 голов. А тот, кто отрабатывает и в атаке, и в обороне, и забивает нужные голы. Считаю, что в этом направлении Артем прогрессирует.

– Вы обсуждали с командой прошлую куражную победу, чтобы не впасть в лишнюю эйфорию после 2-0 в серии?

– Игры могут складываться по разным сценариям, и готовились мы к разным сценариям. Нельзя говорить, что какая-то игра на какую-то похожа. Нужно просто правильно действовать.

Я начал с того, что первый гол пришлось ждать пол-игры. Мы его забили, но потом дали сопернику возможность быстро отыграться. Важно, как ты действуешь с контролем шайбы и без него. Серия продолжается, нужно разобрать моменты и более продуктивно использовать свои отрезки, – сказал Гатиятулин.

«Трактор» победил «Ак Барс» (3:2) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoТрактор
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoСаша Хмелевски
logoТимур Билялов
logoНэйтан Тодд
logoАртем Галимов
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Одна ошибка была, летом, что не уволили Тебя
Не пацаны! Вы конечно молодцы, с крутыми именами на спине!
Ну катаете вы полную шляпу)
Ну бл... Как до вас ещё донести то???
Что в Хоккей нужно играть с шайбой!
А вы её постоянно теряете!
Поправьте меня ! Может только я это так вижу?
Посмотрите как шикарно 👏играет Нефтехимик💥👍
Как будто АБ с НХК именами поменялись)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем