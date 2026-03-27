Козлов о 4:3 с «Автомобилистом»: «Вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, вся тройка Ефремова отлично смотрелась»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги третьего матча серии плей-офф с «Автомобилистом» (4:3, 2-1).
– Хороший матч. Проигрывая, вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений. Качественная игра, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, да и в принципе вся тройка Владислава Ефремова отлично смотрелась.
– Насколько тяжело держать баланс между агрессией и контролем?
– Эмоции должны быть, но должны быть контролируемые. Следующая игра будет такой же по напряжению.
– Почему именно сегодня игра раскрылась? Из-за привычной площадки?
– А для «Автомобилиста» непривычная? В принципе хорошая игра, моменты были у обеих команд, вратари хорошо сыграли.
– В плей-офф говорят, что должны решать 3-4 звенья. Что-то будете менять?
– Дисквалификация Евгения Кузнецова закончилась, есть варианты для маневра.
– В каком физическом состоянии команда сейчас?
– Третий матч плей-офф, обе команды уставшие, так что на первый план выходят характер и желание.
– По вбрасываниям улучшаете игру. За счет чего?
– На мой взгляд, ребята изучили друг друга, третий матч уже. И Владимир Потапов неплохо работает с игроками.
– 2-1 в серии, следующая игра будет очень важной для всех команд. Стоит ли ждать более закрытый хоккей?
– У нас и предыдущий матч был важен, и этот, и следующие. Будем исходить из того, что имеем, – сказал Козлов.
«Салават» обыграл «Автомобилист» (4:3) и повел 2-1 в серии. Ефремов и Максим Кузнецов набрали по 2 очка, Спронг сделал дубль