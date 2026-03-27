Заварухин подвел итоги матча «Автомобилиста» против «Салавата» в плей-офф.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после матча против «Салавата Юлаева» (3:4, 1-2 в серии) в первом раунде плей-офф.

– Три матча были упорными, сегодня просто было больше голов. Понравилось, что команда правильно отреагировала на гол в раздевалку. В третьем периоде соперник реализовал свои моменты, а мы нет.

– Почему вы меньше бросаете и контролируете шайбу?

– Это заслуга «Салавата Юлаева», в принципе равные игры по статистике. Посмотрите статистику по броскам в первых играх в Екатеринбурге.

«Салават» – хорошая быстрая команда, прессингует, не скажу, что мы недоработали по третьему периоду, он больше понравился.

– Считаете ли вы, что «Салават» вас перерабатывает?

– Нет, не считаю.

– Как разбудить других нападающих кроме Спронга?

– Ждем от других ребят голов, сегодня моменты были, но пока их не реализовали.

– Что думаете о победной шайбе?

– Мастерство игрока [Максима] Кузнецова, он феерил в Магнитогорске в молодежной команде, нужный гол. Голы не пахнут, – сказал Заварухин.

«Салават» обыграл «Автомобилист» (4:3) и повел 2-1 в серии. Ефремов и Максим Кузнецов набрали по 2 очка, Спронг сделал дубль