  • Максим Кузнецов из «Салавата» забил победный гол с отрицательного угла в матче плей-офф с «Автомобилистом»
13

Максим Кузнецов из «Салавата» забил победный гол с отрицательного угла в матче плей-офф с «Автомобилистом»

Максим Кузнецов забил с отрицательного угла в матче плей-офф с «Автомобилистом».

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов забил победный гол с отрицательного угла в третьем матче серии плей-офф с «Автомобилистом» (4:3, 2-1).

Он отличился на отметке 57:43. Шайба влетела в ворота «Автомобилиста» рикошетом от шлема голкипера Владимира Галкина.

Всего 23-летний Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в этой игре. Это был его первый гол в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Кузнецов здорового человека.
Ответ Сергей Круг
Кузнецов здорового человека.
это мразь наркоманская
Ответ Тупорылый олень
это мразь наркоманская
и правда.... тупорылый олень)))
Молодцы конечно все. Ну а гол М. Кузнецова это просто шедевр. В тройку красивых голов точно войдет. Молорики!!!!!
причем вратарь Автомобилиста ждал броска и специально прижал голову к штанге, чтобы такого не произошло. Но шайба попала просто в яблочко.
Ответ Rikishi
причем вратарь Автомобилиста ждал броска и специально прижал голову к штанге, чтобы такого не произошло. Но шайба попала просто в яблочко.
Даже не в яблочко а в центр яблочка , гол конечно изумительный
Очуметь! Ну это боженька помог
Ответ Сергей Бакин
Очуметь! Ну это боженька помог
Ага, делать ему нечего как на событие размером с песчинку в рамках вселенной влиять))
Супер шайба ! 🏒 👍
Лучшая похоже на данный момент в Плей-офф ✔️
Ответ Славон_76
Супер шайба ! 🏒 👍 Лучшая похоже на данный момент в Плей-офф ✔️
алкашня, с победой!
Салават молодцы!!! убрали наркошу челябинского из состава и выиграли!!!
Челябинск алкашня и наркоманье!!! там нет людей!!! только предатели Родины и сатанисты
«Салават» обыграл «Автомобилист» (4:3) и повел 2-1 в серии. Ефремов и Максим Кузнецов набрали по 2 очка, Спронг сделал дубль
сегодня, 16:32
Каменский о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и команда. Выходи, забивай, показывай свои преимущества результатом»
сегодня, 16:04
Губерниев о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Если люди балбесы, это не ко мне. Такие жесты запрещены с точки зрения здравого смысла, культуры и регламента КХЛ»
сегодня, 13:56
Виктор Козлов: «У Кулика серьезное повреждение. Он поехал в больницу на операцию»
7 минут назад
Корешков об изменениях в тройках нападения «Трактора»: «Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!»
18 минут назад
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
22 минуты назад
Кубок Гагарина. СКА играет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо», «Трактор» обыграл «Ак Барс», «Салават» победил «Автомобилист»
сегодня, 16:37Live
Буре об НХЛ в 90-х: «Хоккей был неинтересный, счета были как в футболе, зрители зевали. Тебя обхватывали, ездили с тобой, пока не упадешь, судья не даст удаление. Хорошо, что правила изменили»
сегодня, 16:59
«Трактор» победил «Ак Барс» (3:2) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2
сегодня, 16:44
«Салават» обыграл «Автомобилист» (4:3) и повел 2-1 в серии. Ефремов и Максим Кузнецов набрали по 2 очка, Спронг сделал дубль
сегодня, 16:32
Дмитрий Губерниев: «Овечкин велик, но наша главная звезда по уровню мастерства, возможности не только играть на рояле, но и таскать его – это Кучеров»
сегодня, 16:16
Каменский о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и команда. Выходи, забивай, показывай свои преимущества результатом»
сегодня, 16:04
НХЛ сравнила 3-й гол Овечкина «Юте» с чемпионским броском Майкла Джордана. Игроки забили за 5,2 секунды до конца матча на арене «Дельта Центр»
сегодня, 15:54
Гатиятулин о 2:3 от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Серия продолжается, нужно разобрать моменты и более продуктивно использовать свои отрезки»
28 минут назад
Козлов о 4:3 с «Автомобилистом»: «Вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, вся тройка Ефремова отлично смотрелась»
46 минут назад
Заварухин о 3:4: «Салават» – быстрая команда, прессингует. Не скажу, что мы недоработали по третьему периоду, он больше понравился»
54 минуты назад
Быков о серии СКА с ЦСКА: «История показывает, что даже проигрывая по ходу серии, можно все преодолеть. Опытный тренер Ларионов знает, как это сделать»
сегодня, 15:36
Буре об отстранении России: «Что бы мы ни делали, пока не изменится политическая ситуация, ничего не получится. Мы стараемся, апелляции в CAS подаем. Но имеем то, что имеем»
сегодня, 15:15
Фетисов о серии ЦСКА – СКА: «Исход решится сегодня, отыграться с 0-3 практически невозможно»
сегодня, 14:28
Билялетдинов отправился с «Ак Барсом» на выезд в Челябинск. Экс-тренер казанцев не входит в штаб Гатиятулина
сегодня, 13:26Фото
Владелец сети Skuratov Coffee про СКК им. Блинова: «Арендовал там свой первый офис в 2009-м – 12 квадратов, 3000 рублей в месяц. Мой бизнес в то время – кофекапсулы»
сегодня, 12:25
«Амур» продлил контракты с 35-летним Ли и Ураковым
сегодня, 11:57
Форвард «Флориды» Родригес сломал палец и выбыл на 4-6 недель. «Пантерс» идут 15-ми на Востоке
сегодня, 11:25
