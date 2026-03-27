Максим Кузнецов из «Салавата» забил победный гол с отрицательного угла в матче плей-офф с «Автомобилистом»

Максим Кузнецов забил с отрицательного угла в матче плей-офф с «Автомобилистом».

Нападающий «Салавата Юлаева » Максим Кузнецов забил победный гол с отрицательного угла в третьем матче серии плей-офф с «Автомобилистом» (4:3, 2-1).

Он отличился на отметке 57:43. Шайба влетела в ворота «Автомобилиста » рикошетом от шлема голкипера Владимира Галкина .

Всего 23-летний Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в этой игре. Это был его первый гол в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.