Максим Кузнецов из «Салавата» забил победный гол с отрицательного угла в матче плей-офф с «Автомобилистом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов забил победный гол с отрицательного угла в третьем матче серии плей-офф с «Автомобилистом» (4:3, 2-1).
Он отличился на отметке 57:43. Шайба влетела в ворота «Автомобилиста» рикошетом от шлема голкипера Владимира Галкина.
Всего 23-летний Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в этой игре. Это был его первый гол в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс"
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Лучшая похоже на данный момент в Плей-офф ✔️