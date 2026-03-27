  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буре об НХЛ в 90-х: «Хоккей был неинтересный, счета были как в футболе, зрители зевали. Тебя обхватывали, ездили с тобой, пока не упадешь, судья не даст удаление. Хорошо, что правила изменили»
20

Экс-нападающий «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре считает, что в 90-е годы было неинтересно смотреть матчи НХЛ.

Буре играл в НХЛ с 1991 по 2003 год. Он отметил, что ситуация стала другой после изменения правил.

«Тогда хоккей был не совсем интересный, счета были как в футболе – 0:0, 1:0. Зрители зевали, на хоккей было неинтересно смотреть, в том числе и мне как игроку. Потому что начали очень сильно цеплять, задерживать. И потом хорошо, что НХЛ изменила правила – как только до тебя лишь дотрагиваются, сразу следует удаление.

Вначале удавалось забивать помногу, потом все научились кататься, тебя обхватывали, с тобой стояли даже по два человека, а ты ничего сделать не можешь. С тобой так и ездили, пока ты не упадешь, судья не даст удаление.

Да, я находил моменты забивать, но хоккей, как я уже сказал, был не совсем интересный. Сейчас после изменений в НХЛ намного больше стали забивать, а в мое время под конец карьеры я забрасывал по 60 шайб, а Яромир Ягр, второй игрок в лиге, – 45, то есть я еще забивал на 15 больше. А так, забивали по 30-40 голов всего», – сказал Буре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoПавел Буре
правила
logoЯромир Ягр
ТАСС
logoНХЛ
logoВанкувер
logoФлорида
logoРейнджерс
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
О том, что в сезоне 1992-93 сразу 21 человек набрал 100 очков и 14 забили 50 шайб, Паша скромно умолчал. А ведь это абсолютные рекорды всех времён и народов! Ничего подобного в любую другую эпоху (кроме развесёлых 80-х) даже и представить нельзя.
Ответ Mefodi
он про середину 90-х говорит
Ответ Mefodi
Комментарий скрыт
Зато какие силовые были. Какие драки!
Ответ icey_punk
Судя по сериалу Друзья народ ходил как раз на драки)
ладно, у гретцки была личная охрана льду. а кто тогда за марио лемье рекорды ставил? и дальше еще интереснее, могильный и селяне в одном и том же сезоне просто разорвали лигу. на павла напал маразм по имени вячеслав третьяк?
Ответ Курт Кобэйн
ладно, у гретцки была личная охрана льду. а кто тогда за марио лемье рекорды ставил? и дальше еще интереснее, могильный и селяне в одном и том же сезоне просто разорвали лигу. на павла напал маразм по имени вячеслав третьяк?
эпоха мертвой шайбы случилась во второй половине 90-х
Мы конечно романтизируем 90-е, потому что это лучшая эпоха в истории человечества. Но если человеку дать посмотреть матч сборной Канады образца Милан 2026 и матч Нью Джерси 1995. Он очевидно выберет первое.
Ответ icey_punk
а мне нравился джерси супер деф был )))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Козлов: «У Кулика серьезное повреждение. Он поехал в больницу на операцию»
12 минут назад
Корешков об изменениях в тройках нападения «Трактора»: «Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!»
23 минуты назад
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
27 минут назад
Кубок Гагарина. СКА играет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо», «Трактор» обыграл «Ак Барс», «Салават» победил «Автомобилист»
сегодня, 16:37Live
Максим Кузнецов из «Салавата» забил победный гол с отрицательного угла в матче плей-офф с «Автомобилистом»
сегодня, 17:26Видео
«Трактор» победил «Ак Барс» (3:2) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2
сегодня, 16:44
«Салават» обыграл «Автомобилист» (4:3) и повел 2-1 в серии. Ефремов и Максим Кузнецов набрали по 2 очка, Спронг сделал дубль
сегодня, 16:32
Дмитрий Губерниев: «Овечкин велик, но наша главная звезда по уровню мастерства, возможности не только играть на рояле, но и таскать его – это Кучеров»
сегодня, 16:16
Каменский о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и команда. Выходи, забивай, показывай свои преимущества результатом»
сегодня, 16:04
НХЛ сравнила 3-й гол Овечкина «Юте» с чемпионским броском Майкла Джордана. Игроки забили за 5,2 секунды до конца матча на арене «Дельта Центр»
сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Кузнецов про победный гол с отрицательного угла в игре с «Автомобилистом»: «Эмоции фантастические. Если честно, просто бросил на удачу – получилось. В плей-офф такие шайбы заходят»
2 минуты назадВидео
Гатиятулин о 2:3 от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Серия продолжается, нужно разобрать моменты и более продуктивно использовать свои отрезки»
33 минуты назад
Козлов о 4:3 с «Автомобилистом»: «Вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, вся тройка Ефремова отлично смотрелась»
51 минуту назад
Заварухин о 3:4: «Салават» – быстрая команда, прессингует. Не скажу, что мы недоработали по третьему периоду, он больше понравился»
59 минут назад
Быков о серии СКА с ЦСКА: «История показывает, что даже проигрывая по ходу серии, можно все преодолеть. Опытный тренер Ларионов знает, как это сделать»
сегодня, 15:36
Буре об отстранении России: «Что бы мы ни делали, пока не изменится политическая ситуация, ничего не получится. Мы стараемся, апелляции в CAS подаем. Но имеем то, что имеем»
сегодня, 15:15
Фетисов о серии ЦСКА – СКА: «Исход решится сегодня, отыграться с 0-3 практически невозможно»
сегодня, 14:28
Билялетдинов отправился с «Ак Барсом» на выезд в Челябинск. Экс-тренер казанцев не входит в штаб Гатиятулина
сегодня, 13:26Фото
Владелец сети Skuratov Coffee про СКК им. Блинова: «Арендовал там свой первый офис в 2009-м – 12 квадратов, 3000 рублей в месяц. Мой бизнес в то время – кофекапсулы»
сегодня, 12:25
«Амур» продлил контракты с 35-летним Ли и Ураковым
сегодня, 11:57
Рекомендуем