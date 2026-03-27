Буре об НХЛ в 90-х: «Хоккей был неинтересный, счета были как в футболе, зрители зевали. Тебя обхватывали, ездили с тобой, пока не упадешь, судья не даст удаление. Хорошо, что правила изменили»

Экс-нападающий «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» Павел Буре считает, что в 90-е годы было неинтересно смотреть матчи НХЛ .

Буре играл в НХЛ с 1991 по 2003 год. Он отметил, что ситуация стала другой после изменения правил.

«Тогда хоккей был не совсем интересный, счета были как в футболе – 0:0, 1:0. Зрители зевали, на хоккей было неинтересно смотреть, в том числе и мне как игроку. Потому что начали очень сильно цеплять, задерживать. И потом хорошо, что НХЛ изменила правила – как только до тебя лишь дотрагиваются, сразу следует удаление.

Вначале удавалось забивать помногу, потом все научились кататься, тебя обхватывали, с тобой стояли даже по два человека, а ты ничего сделать не можешь. С тобой так и ездили, пока ты не упадешь, судья не даст удаление.

Да, я находил моменты забивать, но хоккей, как я уже сказал, был не совсем интересный. Сейчас после изменений в НХЛ намного больше стали забивать, а в мое время под конец карьеры я забрасывал по 60 шайб, а Яромир Ягр , второй игрок в лиге, – 45, то есть я еще забивал на 15 больше. А так, забивали по 30-40 голов всего», – сказал Буре.