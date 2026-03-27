30

«Трактор» победил «Ак Барс» (3:2) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2

«Трактор» обыграл «Ак Барс» (3:2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Это первая победа клуба в нынешнем плей-офф.

Таким образом, команде тренера Евгения Корешкова удалось сократить отставание в серии – 1-2.

Нападающий «Трактора» Джош Ливо набрал 2 (1+1) очка.

В составе «Ак Барса» по 2 балла набрали Митчелл Миллер (1+1) и Артем Галимов (1+1).

Следующая игра состоится 29 марта.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoТрактор
logoЕвгений Корешков
logoАк Барс
logoАртем Галимов
logoАнвар Гатиятулин
logoМитчелл Миллер
logoКХЛ
logoДжош Ливо
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всех болельщиков Трактора с тяжёлой победой. Судьи просто беспредел устраивают.
Ответ Анна Минина
После контракта трактора с винлайном (у лиги главный спонсор фонбет, конкурент) весь этот звездец и начался.
Ответ T0ughguy
Деньги - зло, большие деньги - большое зло. Но зла на всех не хватает.
Мишки, лисы за вас! Красавчики!
Трудная победа!... Играли в отсутствии некоторых игроков, с перемешанными звеньями... Но! Самое главное, что я лично увидел: парни не собираются на Мальдивы! Уважуха! Давно не видел, как здорово "Трактор" бьется на обоих пятаках, да и по всей площадке! РЕСПЕКТ ТШ и КОМАНДЕ!
Ответ ЧТЗ58
в пятак тебе послезавтра заедут! гнилая челяба! еще восхваляй наркошу свою, rep.? как это делают башкирята
Ответ Тупорылый олень
Полностью соответствуешь своему нику. Я ничего плохого не сказал про хоккеистов АБ. Просто разбирал сегодняшнюю игру "Трактора". Если ты пьян - это тебя реабилитирует. Если трезв - то ты просто хам...
А трактористы то в поряде. Ждём 7 матчей зарубы.
Чайковски стоит садить на банку до конца плей-офф

ни мозгов, ни скорости, ни пользы
Ответ Daygre
А кем менять то? Нет защитников
Ответ Daygre
Он хоть пас отдать может, шайбу вывести, обострить ситуацию. В первом матче в плане созидания хорошо отыграл. С учетом травмы Дрона и спячки Гросса без Чайклвски сейчас никак.
Трактор с трудовой победой. Болела АБ.
Ответ Макс Исаев
купили как всегда! у Ак Барса нет тренеров
Ответ Макс Исаев
ты мразь
Следующий матч ключевой. Или Ак Барс сделает 3—1 в серии и на этом все, или Трактор почувствует кровь, сравняет счет в серии, Анвар запсихует и сольет серию. Посмотрим что победит))
Ответ Xell
Анвар ничто!!! ему заплатили за уничтожение казанского хоккея
Трактор с победой! Видел самую концовку как раз с удаления на 5 минут. Фух, представляю каково было болельщикам Трактора. Здоровья вам!
Казанцам не унывать. У вас все ещё преимущество в серии.
Ответ Брулин
Я лично всегда за справедливый итог матча!☝️
Просто сегодня обратил внимание на игру Барсов... и увидел...✍ Либо они с бодуна играли) либо не спали, либо слили )🤷‍♂️
Ответ Чебуратор Мазафакер
Либо "дураки" не залетели как в первом матче...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Билялетдинов отправился с «Ак Барсом» на выезд в Челябинск. Экс-тренер казанцев не входит в штаб Гатиятулина
сегодня, 13:26Фото
Яшкин о 2-0 в серии с «Трактором»: «У нас четыре доминирующих звена. Игра по кайфу, пока все идет неплохо. Чуть построже играем, реализовываем свои возможности»
вчера, 14:42
Вратарь «Трактора» Николаев о 0-2 в серии: «Мы переигрывали «Ак Барс», действовали с позиции силы. Немножко не везет, но все будет хорошо – матчей еще много»
вчера, 09:48
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Козлов: «У Кулика серьезное повреждение. Он поехал в больницу на операцию»
27 минут назад
Корешков об изменениях в тройках нападения «Трактора»: «Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!»
38 минут назад
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
42 минуты назад
Кубок Гагарина. СКА играет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо», «Трактор» обыграл «Ак Барс», «Салават» победил «Автомобилист»
сегодня, 16:37Live
Максим Кузнецов из «Салавата» забил победный гол с отрицательного угла в матче плей-офф с «Автомобилистом»
сегодня, 17:26Видео
Буре об НХЛ в 90-х: «Хоккей был неинтересный, счета были как в футболе, зрители зевали. Тебя обхватывали, ездили с тобой, пока не упадешь, судья не даст удаление. Хорошо, что правила изменили»
сегодня, 16:59
«Салават» обыграл «Автомобилист» (4:3) и повел 2-1 в серии. Ефремов и Максим Кузнецов набрали по 2 очка, Спронг сделал дубль
сегодня, 16:32
Дмитрий Губерниев: «Овечкин велик, но наша главная звезда по уровню мастерства, возможности не только играть на рояле, но и таскать его – это Кучеров»
сегодня, 16:16
Каменский о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и команда. Выходи, забивай, показывай свои преимущества результатом»
сегодня, 16:04
НХЛ сравнила 3-й гол Овечкина «Юте» с чемпионским броском Майкла Джордана. Игроки забили за 5,2 секунды до конца матча на арене «Дельта Центр»
сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
Карпухин о Коромыслове: «Отдал классную передачу? Молодец. Но подъезжать после забитого гола и что-то говорить – это лишнее в моем понимании»
2 минуты назад
Максим Кузнецов про победный гол с отрицательного угла в игре с «Автомобилистом»: «Эмоции фантастические. Если честно, просто бросил на удачу – получилось. В плей-офф такие шайбы заходят»
17 минут назадВидео
Гатиятулин о 2:3 от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Серия продолжается, нужно разобрать моменты и более продуктивно использовать свои отрезки»
48 минут назад
Козлов о 4:3 с «Автомобилистом»: «Вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, вся тройка Ефремова отлично смотрелась»
сегодня, 17:36
Заварухин о 3:4: «Салават» – быстрая команда, прессингует. Не скажу, что мы недоработали по третьему периоду, он больше понравился»
сегодня, 17:28
Быков о серии СКА с ЦСКА: «История показывает, что даже проигрывая по ходу серии, можно все преодолеть. Опытный тренер Ларионов знает, как это сделать»
сегодня, 15:36
Буре об отстранении России: «Что бы мы ни делали, пока не изменится политическая ситуация, ничего не получится. Мы стараемся, апелляции в CAS подаем. Но имеем то, что имеем»
сегодня, 15:15
Фетисов о серии ЦСКА – СКА: «Исход решится сегодня, отыграться с 0-3 практически невозможно»
сегодня, 14:28
Билялетдинов отправился с «Ак Барсом» на выезд в Челябинск. Экс-тренер казанцев не входит в штаб Гатиятулина
сегодня, 13:26Фото
Владелец сети Skuratov Coffee про СКК им. Блинова: «Арендовал там свой первый офис в 2009-м – 12 квадратов, 3000 рублей в месяц. Мой бизнес в то время – кофекапсулы»
сегодня, 12:25
Рекомендуем