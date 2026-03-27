«Трактор» победил «Ак Барс» (3:2) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2

«Трактор» победил «Ак Барс» в третьем матче серии плей-офф.

«Трактор» обыграл «Ак Барс » (3:2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Это первая победа клуба в нынешнем плей-офф.

Таким образом, команде тренера Евгения Корешкова удалось сократить отставание в серии – 1-2.

Нападающий «Трактора » Джош Ливо набрал 2 (1+1) очка.

В составе «Ак Барса» по 2 балла набрали Митчелл Миллер (1+1) и Артем Галимов (1+1).

Следующая игра состоится 29 марта.