«Салават» обыграл «Автомобилист» (4:3) и повел 2-1 в серии. Ефремов и Максим Кузнецов набрали по 2 очка, Спронг сделал дубль

«Салават» обыграл «Автомобилист» в матче Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев » победил «Автомобилист » (4:3) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 2-1 в пользу уфимского клуба.

По 2 (1+1) очка в составе «Салавата» набрали Владислав Ефремов и Максим Кузнецов .

В составе «Автомобилиста» дублем отметился Дэниэл Спронг .

Следующая игра состоится 29 марта.