  • Дмитрий Губерниев: «Овечкин велик, но наша главная звезда по уровню мастерства, возможности не только играть на рояле, но и таскать его – это Кучеров»
Губерниев высказался о хет-трике 40-летнего капитана «Вашингтона» Овечкина.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о хет-трике 40-летнего капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в игре с «Ютой» (7:4).

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1003 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов).

– У Овечкина бывают матчи, когда у него хет-трики и когда у него голов нет. Он в прекрасной форме, возраст нипочем. Без травм он еще один рекорд Гретцки побьет.

Важно, что «Вашингтон» в плей-офф не попадает, и это не блестящий факт. Овечкин велик, если говорить про всепланетную составляющую, но с хоккейной составляющей наша главная звезда последних лет – это Кучеров.

– То есть надо больше говорить про Кучерова?

– Надо говорить про всех. Главная звезда по уровню мастерства, вклада в хоккей и в лигу с точки зрения игры и системы «гол+пас», возможности не только играть на рояле, но и таскать его – это Кучеров. Не умаляя достоинств великого Овечкина, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Где ты был лет 5-7 назад? Кроме биатлона знать ни хрена не знал. Сейчас в хоккей залез. Тьфу.
О уже переобулся
Губастый опять не в тренде. Таких, как Овцов пока нет и не предвидится. А губерниевых- таких пару охапок в России лет на 100 припасено
Эксперт гребли не догоняет, что Овечкин - лучший игрок ВСЕХ времен, подтвержденный арифметикой, а Кучеров - лучший игрок прямо сейчас. Может (хоть уже времени нет) он и станет великим игроком всех времен и народов, но пока так.
Ответ Хаскерс
выздоравливай
Ответ Хаскерс
Лучший всех времен, Вам самому не смешно? При всем уважении к таланту голеодора, но в чем же он лучший, даж если сравнить с Сидом или с Малкиным?
Да, и кстати, никаких роялей Кучеров не таскал,не таскает и таскать не собирается: смотрим, например, его статистику в меньшинстве. Что не хорошо и не плохо, просто говорит о познаниях гребца в этом новом для него виде спорта.
Странное у Губерниева понятие о том, что такое звезда.
Бгг, Овечкин всем губохлопающим злопыхателям шаблоны порвал.
Докину дровишек в топку глупости злопыхателей - Овечкин менее талантлив, но самый титулованный и звездный хоккеист России в нхл. Как так?
НХЛ сравнила 3-й гол Овечкина «Юте» с чемпионским броском Майкла Джордана. Игроки забили за 5,2 секунды до конца матча на арене «Дельта Центр»
сегодня, 15:54
Депутат Журова о переговорах с Конгрессом США: «Жаль, что Овечкин был на игре. Его бы тоже привлекли к нашей встрече»
сегодня, 14:44
Овечкин побил рекорд НХЛ, сделав хет-трик в матчах с 21 командой лиги. 40-летний форвард обошел Бретта Халла
сегодня, 13:41
