Дмитрий Губерниев: «Овечкин велик, но наша главная звезда по уровню мастерства, возможности не только играть на рояле, но и таскать его – это Кучеров»

Губерниев высказался о хет-трике 40-летнего капитана «Вашингтона» Овечкина.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о хет-трике 40-летнего капитана «Вашингтона » Александра Овечкина в игре с «Ютой» (7:4).

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1003 шайбы в НХЛ . По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов).

– У Овечкина бывают матчи, когда у него хет-трики и когда у него голов нет. Он в прекрасной форме, возраст нипочем. Без травм он еще один рекорд Гретцки побьет.

Важно, что «Вашингтон» в плей-офф не попадает, и это не блестящий факт. Овечкин велик, если говорить про всепланетную составляющую, но с хоккейной составляющей наша главная звезда последних лет – это Кучеров.

– То есть надо больше говорить про Кучерова?

– Надо говорить про всех. Главная звезда по уровню мастерства, вклада в хоккей и в лигу с точки зрения игры и системы «гол+пас», возможности не только играть на рояле, но и таскать его – это Кучеров. Не умаляя достоинств великого Овечкина, – сказал Губерниев.