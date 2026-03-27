Каменский о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и команда. Выходи, забивай, показывай свои преимущества результатом»
Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию, председатель спортивно-дисциплинарного комитета лиги Валерий Каменский высказался о дисквалификации форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.
33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда плей-офф FONBET КХЛ (1:0, 1-1).
«Кузнецов не Кузнецов – в лиге все одинаковые. Зачем ему это делать, тем более это игрок с большим опытом, звезда. Выходи, забивай, показывай своим результатом свои преимущества. А это, я считаю, баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и его команда.
Есть определенный регламент, комитет, в котором все проголосовали за это решение и приняли его. Мы же работаем по регламенту. У нас были такие случаи, и по итогам решения были дисквалификации и денежные штрафы», – сказал Каменский.
