  • Каменский о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и команда. Выходи, забивай, показывай свои преимущества результатом»
Каменский о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и команда. Выходи, забивай, показывай свои преимущества результатом»

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию, председатель спортивно-дисциплинарного комитета лиги Валерий Каменский высказался о дисквалификации форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.

33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда плей-офф FONBET КХЛ (1:0, 1-1).

«Кузнецов не Кузнецов – в лиге все одинаковые. Зачем ему это делать, тем более это игрок с большим опытом, звезда. Выходи, забивай, показывай своим результатом свои преимущества. А это, я считаю, баловство, из-за которого должны страдать и игрок, и его команда.

Есть определенный регламент, комитет, в котором все проголосовали за это решение и приняли его. Мы же работаем по регламенту. У нас были такие случаи, и по итогам решения были дисквалификации и денежные штрафы», – сказал Каменский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Баловник с большим опытом в разных сферах)
Когда то так и делал. Привет Ватанену.
Заканчивать пора Евген.
Каспарайтиса на него нет! Ну или просто Свитова...
Ответ Карпов Стас
против кого,?
Каменский слов нет, авторитет.... Евгений подвёл команду.... За этот поступок надеюсь Евгений хотя бы одну шайбу забьёт...
сколько ещё эту новость будут комментировать? Считайте прошёл второй матч, где после чего была дисквалификация, прошёл третий матч и казалось бы новости должны быть о третьем матче....
Пожалуйста модераторы или кто там следить.., не задавайте бывшим спортсменам этот вопро 🙏
Материалы по теме
Губерниев о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Если люди балбесы, это не ко мне. Такие жесты запрещены с точки зрения здравого смысла, культуры и регламента КХЛ»
сегодня, 13:56
Бабаев о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет одной линии, решения всегда за скобками»
сегодня, 12:10Видео
Кузнецов дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в игре с «Автомобилистом»
вчера, 21:21Видео
Виктор Козлов: «У Кулика серьезное повреждение. Он поехал в больницу на операцию»
22 минуты назад
Корешков об изменениях в тройках нападения «Трактора»: «Маленько решили запутать соперника. И не ошиблись. У нас была великолепная команда, монолит!»
33 минуты назад
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
37 минут назад
Кубок Гагарина. СКА играет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо», «Трактор» обыграл «Ак Барс», «Салават» победил «Автомобилист»
сегодня, 16:37Live
Максим Кузнецов из «Салавата» забил победный гол с отрицательного угла в матче плей-офф с «Автомобилистом»
сегодня, 17:26Видео
Буре об НХЛ в 90-х: «Хоккей был неинтересный, счета были как в футболе, зрители зевали. Тебя обхватывали, ездили с тобой, пока не упадешь, судья не даст удаление. Хорошо, что правила изменили»
сегодня, 16:59
«Трактор» победил «Ак Барс» (3:2) и сократил отставание в серии плей-офф – 1-2
сегодня, 16:44
«Салават» обыграл «Автомобилист» (4:3) и повел 2-1 в серии. Ефремов и Максим Кузнецов набрали по 2 очка, Спронг сделал дубль
сегодня, 16:32
Дмитрий Губерниев: «Овечкин велик, но наша главная звезда по уровню мастерства, возможности не только играть на рояле, но и таскать его – это Кучеров»
сегодня, 16:16
НХЛ сравнила 3-й гол Овечкина «Юте» с чемпионским броском Майкла Джордана. Игроки забили за 5,2 секунды до конца матча на арене «Дельта Центр»
сегодня, 15:54
Максим Кузнецов про победный гол с отрицательного угла в игре с «Автомобилистом»: «Эмоции фантастические. Если честно, просто бросил на удачу – получилось. В плей-офф такие шайбы заходят»
12 минут назадВидео
Гатиятулин о 2:3 от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Серия продолжается, нужно разобрать моменты и более продуктивно использовать свои отрезки»
43 минуты назад
Козлов о 4:3 с «Автомобилистом»: «Вытащили игру на жилах. Много единоборств, столкновений, обе команды хорошо сыграли. Макс Кузнецов здорово попал, вся тройка Ефремова отлично смотрелась»
сегодня, 17:36
Заварухин о 3:4: «Салават» – быстрая команда, прессингует. Не скажу, что мы недоработали по третьему периоду, он больше понравился»
сегодня, 17:28
Быков о серии СКА с ЦСКА: «История показывает, что даже проигрывая по ходу серии, можно все преодолеть. Опытный тренер Ларионов знает, как это сделать»
сегодня, 15:36
Буре об отстранении России: «Что бы мы ни делали, пока не изменится политическая ситуация, ничего не получится. Мы стараемся, апелляции в CAS подаем. Но имеем то, что имеем»
сегодня, 15:15
Фетисов о серии ЦСКА – СКА: «Исход решится сегодня, отыграться с 0-3 практически невозможно»
сегодня, 14:28
Билялетдинов отправился с «Ак Барсом» на выезд в Челябинск. Экс-тренер казанцев не входит в штаб Гатиятулина
сегодня, 13:26Фото
Владелец сети Skuratov Coffee про СКК им. Блинова: «Арендовал там свой первый офис в 2009-м – 12 квадратов, 3000 рублей в месяц. Мой бизнес в то время – кофекапсулы»
сегодня, 12:25
«Амур» продлил контракты с 35-летним Ли и Ураковым
сегодня, 11:57
