  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ сравнила 3-й гол Овечкина «Юте» с чемпионским броском Майкла Джордана. Игроки забили за 5,2 секунды до конца матча на арене «Дельта Центр»
В НХЛ сравнили гол Овечкина с чемпионским броском Джордана.

Пресс-служба НХЛ сравнила гол Александра Овечкина с чемпионским броском Майкла Джордана.

40-летний капитан «Вашингтона» Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Юты» (7:4). Свой 3-й гол россиянин забил за 5,2 секунды до конца игры на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити.

«Алекс Овечкин оформил хет-трик за 5,2 секунды до конца основного времени в «Дельта Центр», том самом месте, где Майкл Джордан забросил свой легендарный решающий мяч, обеспечивший чемпионский титул, за 5,2 секунды до конца матча в 1998 году», – говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.    

Напомним, 1998 году выступавший за «Чикаго» Майкл Джордан забросил мяч в кольцо «Юты» и принес своей команде победу в плей-офф НБА.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoМайкл Джордан
logoНБА
logoНХЛ
logoЮта
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По значимости и весомости совсем несопоставимые моменты..
Ответ O8ECHKIN
Может и так, но совпадение до десятых секунды и арена та же - вполне повод. И великие игроки.
Сборная СССР за 1 секунду до конца матча на ОИ 1972 г забросила мяч в корзину Сборной США автор Белов и стали ОЧ
Юте от Майкла досталось, тут ещё и хоккей с Александром. Мормоны негодуют.
Матч регулярки и финал ПО... Смешно.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
