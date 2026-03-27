Быков о серии СКА с ЦСКА: «История показывает, что даже проигрывая по ходу серии, можно все преодолеть. Опытный тренер Ларионов знает, как это сделать»

Быков высказался о серии СКА и ЦСКА в плей-офф.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о серии СКА против ЦСКА (0-2) в плей-офф.

– Может ли СКА еще вернуться в серию?

– Будет интересно посмотреть на матчи в Петербурге. Я ничему не был бы удивлен, у меня тоже были серии, когда мы горели 0-3 и выигрывали.

Плей-офф – соревновательный турнир, который дает возможность находить силы и проявлять свои лучшие качества в такой период. Многое зависит от того, какую аналитическую работу проводит тренерский штаб, чтобы, если есть какие-то проблемы – нивелировать и ставить в тупик соперника.

СКА не надо списывать со счетов, еще ничего окончательно не сказано, все возможно. Будет интересная борьба, в обеих командах есть молодые хоккеисты, иногда достаточно какого-то момента, и все снова заиграется.

История показывает, что команда, даже проигрывая по ходу серии, может все преодолеть. Опытный тренер Ларионов знает, как это сделать, – сказал Быков.