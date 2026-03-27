  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Фетисов: «Мне есть что сказать конгрессу США. В плане отношений между парламентами, народами Америки и России, меня там знают. Но мне никто не предлагал»
19

Вячеслав Фетисов: «Мне есть что сказать конгрессу США. В плане отношений между парламентами, народами Америки и России, меня там знают. Но мне никто не предлагал»

Фетисов высказался о встрече депутатов Госдумы с членами конгресса США.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о встрече делегации депутатов с членами конгресса США.

Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. На встрече были затронуты возможности полноценного допуска россиян до международных соревнований, к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран.

«На самом деле мне есть что сказать конгрессу США, помимо того, чтобы просить поддержки. Именно в плане отношений – между парламентами, между людьми, между народами Америки и России.

Потому что меня там знают. Но мне никто не предлагал», – сказал Фетисов.

Фетисов о шансах на матч России с США: «Не вижу ни одного аргумента. НХЛ – огромный бизнес, там есть календарь и ответственность. Вопросов очень много»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
logoВячеслав Фетисов
РИА Новости
Государственная дума
Политика
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoНХЛ
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В конгрессе США - политики-тяжеловесы, реал.конгрессмены. А в Госдуме РФ - фетисовы, милоновы, журовы, певцовы и пр.фрики (экс-спортсмены, актеры, шоумены, бизнесмены, но не политики).
Только тебя там не хватало, Славик. Сиди у себя на п0пе ровно, вылизывай кому надо и неси бред в инфополе. Будет тебе счастье и богатая жизнь.
А в госдуме сша или канады есть хоккеисты?
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
А в госдуме сша или канады есть хоккеисты?
Трамп Гретцки предлагал стать премьер министром Канады, Гретцки отказался
Байкалом занимайся.
Ответ Операция Ы
Байкалом занимайся.
А что с лимонадом не так?)))))
Не предлагают, бояться, сбежишь
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Не предлагают, бояться, сбежишь
А те, в свою очередь, боятся, что он у них там останется
Какими парламентами? В России парламент - это фикция, жмущая на кнопки по угазу АП и ФСБ.
Ответ Madseryi88
Какими парламентами? В России парламент - это фикция, жмущая на кнопки по угазу АП и ФСБ.
Так бывший комсорг сборной СССР и тогда уже был подкаблучником...
Не предлагали и не предложат.
Предложения должны быть двусторонними. Американцы тоже имеют право высказаться.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
