Вячеслав Фетисов: «Мне есть что сказать конгрессу США. В плане отношений между парламентами, народами Америки и России, меня там знают. Но мне никто не предлагал»

Фетисов высказался о встрече депутатов Госдумы с членами конгресса США.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о встрече делегации депутатов с членами конгресса США.

Делегация депутатов Госдумы в четверг провела переговоры с членами конгресса США. На встрече были затронуты возможности полноценного допуска россиян до международных соревнований, к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и проведения хоккейного и футбольного матчей между командами стран.

«На самом деле мне есть что сказать конгрессу США, помимо того, чтобы просить поддержки. Именно в плане отношений – между парламентами, между людьми, между народами Америки и России.

Потому что меня там знают. Но мне никто не предлагал», – сказал Фетисов.

