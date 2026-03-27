Буре об отстранении России: «Что бы мы ни делали, пока не изменится политическая ситуация, ничего не получится. Мы стараемся, апелляции в CAS подаем. Но имеем то, что имеем»
Специальный представитель ФХР по международным делам и член совета ИИХФ Павел Буре высказался об отстранении сборной России от турниров.
В 2022 году ИИХФ приняла решение о недопуске России и Беларуси до турниров.
«Нам говорили, что оно принято в целях безопасности. Мы писали письма, что вопрос по этому аспекту мы берем на себя, будем все финансировать, и я это тоже озвучивал.
Но, повторюсь, это политическое решение, и на сегодняшний день, что бы мы ни делали, пока не изменится политическая ситуация, к сожалению, ничего не получится.
Хотя мы стараемся: и в CAS апелляции подаем, и разговариваем, и сейчас два дня шел совет. Но имеем то, что имеем», – сказал Буре.
При этом Буре отметил, что в совете ИИХФ работают профессионалы.
«Благодаря нашей работе у нас в федерации и у меня лично не всегда позитивные, но достаточно плотные контакты. Мы понимаем, что вся эта изоляция закончится, потому что все заканчивается в этой жизни, и плохое тоже пройдет.
Но мы достаточно плотно работаем, стараемся на сегодняшний день делать все возможное», – добавил Буре.
