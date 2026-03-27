Федоров помогает ЦСКА в Кубке Гагарина: «Никитин внедрил меня в процесс пару недель назад. Буду с командой весь плей-офф»

Федоров помогает ЦСКА в плей-офф: Никитин внедрил меня в процесс.

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сообщил, что снова участвует в подготовке команды. Армейцы дважды брали Кубок Гагарина (2022, 2023) под его руководством.

ЦСКА выиграл два первых матча в серии стартового раунда плей-офф со СКА (3:2 2ОТ, 4:2).

– Как я знаю, вы участвуете в тренировочном процессе ЦСКА во время плей-офф. Как это получилось?

– С середины сезона я не участвовал. В начале сезона я работал в тренировочном лагере. Потом команда формировалась, было очень много работы тренерского штаба, чтобы организовать этих талантливых молодых игроков в единое целое – в настоящий кулак.

Буквально пару недель назад Игорь Валерьевич Никитин принял решение и опять внедрил меня в тот процесс, который команде необходим. Титаническая работа тренерского штаба. Очень нелегко это все давалось, как мы видели – были разные поражения. Но в данный момент меня радует, что мастерство есть, как и организация игры без шайбы. Это была важная составляющая.

Ребята бьются друг за друга. Особенно в последних 10-15 матчах большинство хоккеистов показывали солидарность, мощь. Что показал и первый матч серии со СКА, а это серьезный талантливый соперник. Но парни выдержали, довели дело до конца. И не только забили победный гол, но и создали множество моментов – как и во втором матче тоже.

– На выезд вы тоже отправитесь?

– Да, есть договоренность, что я буду с командой весь плей-офф, – сказал Федоров.

