Депутат Журова о переговорах с Конгрессом США: «Жаль, что Овечкин был на игре. Его бы тоже привлекли к нашей встрече»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что хотела бы привлечь Александра Овечкина к прошедшим переговорам делегации депутатов Госдумы с членами Конгресса США.

Посол России в США Александр Дарчиев отметил, что на переговорах обсуждали возможность допуска российских спортсменов к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и возможность проведения хоккейного и футбольного матчей сборными России и США.

«Жаль, что Саши Овечкина не было, он сейчас на игре, а то, конечно, его бы тоже привлекли к нашей встрече», – сказала Журова.

40-летний капитан «Вашингтона» сделал хет-трик минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).

Депутат Милонов об Овечкине: «Наш слоняра, в отношении радужных клюшек и шайб всегда занимал принципиальную позицию. Даже играя за американский клуб, он – русский спортсмен»

К нашей? Это что, получается, она там тоже была?
Ответ ЭЮЯ
К нашей? Это что, получается, она там тоже была?
Да была, я офигел, куда ее там увидел на видео)))
Ну, круглая просто...)))
Да действительно жаль. С Овечкиным бы цирковое представление было бы намного ярче и вызвало бы намного больший уровень смеха!☝️😁🤣
Что она там делает, что делают дети чиновников и пропагандистов США и Англии и Европе в целом, но не в России
У Саши контракт, ему зашквариваться низя😏
Овечкин: Свят, свят, свят
Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» о 1000-м голе Овечкина: «Важное событие для российского спорта. Александр – посол России. Даже президент США отмечает его в своих интервью, следит за его достижениями»
23 марта, 16:14
Фетисов об Олимпиаде-2030: «Овечкину будет 44 года – непростой возраст. Будем надеяться. Он один из величайших хоккеистов, мог выиграть ОИ, но политики не дали, это удручает»
10 марта, 11:25
Депутат Журова о будущем Овечкина: «Нужно уходить на пике формы. Как в спорте, так и в балете, зрители не прощают, когда профессионал что-то не может выполнить на высоком уровне»
7 марта, 12:33
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Трактор» принимает «Ак Барс», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
19 минут назадLive
Федоров помогает ЦСКА в Кубке Гагарина: «Никитин внедрил меня в процесс пару недель назад. Буду с командой весь плей-офф»
23 минуты назад
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
25 минут назад
Могильный о матче «Легенд СССР» с «Русью» в честь 10-летия Росгвардии: «Мы хотели поддержать праздник. Приятно поиграть – у них хорошая, молодая команда, все бегут»
сегодня, 14:16
Губерниев о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Если люди балбесы, это не ко мне. Такие жесты запрещены с точки зрения здравого смысла, культуры и регламента КХЛ»
сегодня, 13:56
Овечкин побил рекорд НХЛ, сделав хет-трик в матчах с 21 командой лиги. 40-летний форвард обошел Бретта Халла
сегодня, 13:41
Депутат Милонов об Овечкине: «Наш слоняра, в отношении радужных клюшек и шайб всегда занимал принципиальную позицию. Даже играя за американский клуб, он – русский спортсмен»
сегодня, 13:11
Плющев о возможной отставке Ларионова: «Если кто-то считает, что Тамбиев способен поднять СКА... Основная проблема клуба – незнание законов хоккейного мира. ЦСКА выиграет серию»
сегодня, 12:56
Карбери о 7:4 с «Ютой»: «Овечкин сыграл потрясающе, Мирошниченко забил пару важных голов. «Вашингтон» остается в борьбе за плей-офф»
сегодня, 12:40
Бабаев о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет одной линии, решения всегда за скобками»
сегодня, 12:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Буре об отстранении России: «Что бы мы ни делали, пока не изменится политическая ситуация, ничего не получится. Мы стараемся, апелляции в CAS подаем. Но имеем то, что имеем»
5 минут назад
Фетисов о серии ЦСКА – СКА: «Исход решится сегодня, отыграться с 0-3 практически невозможно»
52 минуты назад
Билялетдинов отправился с «Ак Барсом» на выезд в Челябинск. Экс-тренер казанцев не входит в штаб Гатиятулина
сегодня, 13:26Фото
Владелец сети Skuratov Coffee про СКК им. Блинова: «Арендовал там свой первый офис в 2009-м – 12 квадратов, 3000 рублей в месяц. Мой бизнес в то время – кофекапсулы»
сегодня, 12:25
«Амур» продлил контракты с 35-летним Ли и Ураковым
сегодня, 11:57
Форвард «Флориды» Родригес сломал палец и выбыл на 4-6 недель. «Пантерс» идут 15-ми на Востоке
сегодня, 11:25
«Рейнджерс» сохранят цены на сезонные абонементы. Клуб не повышает их стоимость, когда команда не выходит в плей-офф
сегодня, 10:17
Аскаров травмировался в 1-й игре после прошлого повреждения. Голкипер «Сан-Хосе» отразил все 11 бросков с «Сент-Луисом» и выбыл по ходу 2-го периода
сегодня, 09:13
«Амур» продлил контракты с Филатьевым и Акмальдиновым на год
сегодня, 08:57
Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован. Миллер сломал ему руку в матче «Оттавы» с «Рейнджерс»
сегодня, 08:12
Рекомендуем