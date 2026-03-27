Депутат Журова о переговорах с Конгрессом США: «Жаль, что Овечкин был на игре. Его бы тоже привлекли к нашей встрече»

Депутат Журова о переговорах с конгрессом США: жаль, что Овечкин был на игре.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что хотела бы привлечь Александра Овечкина к прошедшим переговорам делегации депутатов Госдумы с членами Конгресса США.

Посол России в США Александр Дарчиев отметил, что на переговорах обсуждали возможность допуска российских спортсменов к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и возможность проведения хоккейного и футбольного матчей сборными России и США.

«Жаль, что Саши Овечкина не было, он сейчас на игре, а то, конечно, его бы тоже привлекли к нашей встрече», – сказала Журова.

40-летний капитан «Вашингтона » сделал хет-трик минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).

