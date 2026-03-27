Фетисов о серии ЦСКА – СКА: «Исход решится сегодня, отыграться с 0-3 практически невозможно»

Фетисов о серии ЦСКА – СКА: исход решится сегодня.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о серии между ЦСКА и СКА в первом раунде Кубка Гагарина.

Московский клуб выиграл два стартовых матча, третья встреча пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.

«Я слежу за противостоянием ЦСКА и СКА. Скорее всего, исход противостояния этой пары решится сегодня. Счет в серии 2-0. Третий матч в таких ситуациях всегда становится решающим.

Со счета 0-3 СКА будет практически невозможно отыграться», – сказал Фетисов.

Плющев о возможной отставке Ларионова: «Если кто-то считает, что Тамбиев способен поднять СКА... Основная проблема клуба – незнание законов хоккейного мира. ЦСКА выиграет серию»