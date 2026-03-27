  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Могильный о матче «Легенд СССР» с «Русью» в честь 10-летия Росгвардии: «Мы хотели поддержать праздник. Приятно поиграть – у них хорошая, молодая команда, все бегут»
4

Могильный о матче «Легенд СССР» с «Русью» в честь 10-летия Росгвардии: «Мы хотели поддержать праздник. Приятно поиграть – у них хорошая, молодая команда, все бегут»

В Москве прошел матч между «Легендами СССР» и командой «Русь», приуроченный к 10-летию Росгвардии.

За «Легенд СССР» выступили 15 олимпийских чемпионов, включая Андрея Коваленко, Александра Могильного и Валерия Каменского. Тренером был Александр Якушев.

«Русь» состояла из ветеранов и сотрудников московских подразделений Росгвардии. В прошлом сезоне она выиграла всероссийский чемпионат среди любителей.

Встречу провели в формате двух периодов по 20 минут, за нарушения назначали буллиты. «Легенды СССР» победили со счетом 6:5.

«Нам приятно поиграть с ребятами. Хорошая, молодая команда, все бегут. Нам сложновато, но мы хотели поддержать праздник, хорошее настроение, делаем все возможное, чтобы сделать им маленький праздник», – сказал Могильный.

«Эти матчи проводятся в том числе с целью популяризации хоккея, потому что он очень любим в нашей стране», – сказал Якушев.

Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Мир 24»
logoАлександр Могильный
logoАндрей Коваленко
logoАлександр Якушев
logoКХЛ
любительский хоккей
logoВалерий Каменский
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
этот тот самый могильный, что тоже хорошо и далеко бегал или другой ???
Ответ catcher69
Он самый. Теперь учит молодежь как правильно родину продав.... ой, любить
Ответ ROS#
наставник молодёжи...)))
А Динамо бежит? Все бегут. И дизертиры тоже.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
