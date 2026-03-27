Губерниев о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Если люди балбесы, это не ко мне. Такие жесты запрещены с точки зрения здравого смысла, культуры и регламента КХЛ»

Губерниев о дисквалификации Кузнецова за жест: если люди балбесы, это не ко мне.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации форварда «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.

33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда плей-офф FONBET КХЛ (1:0, 1-1).

– Кузнецов показал неприличный жест? Это запрещено? Значит, его дисквалифицировали. Что тут обсуждать?

– Некоторые журналисты считают, что КХЛ не должна наказывать за такое нарушение одну из главных звезд лиги.

– Если люди балбесы, это не ко мне. Дисквалифицировать надо. Есть пункт правил, он его нарушил. Показывать такие жесты запрещено с точки зрения здравого смысла, культуры и регламента КХЛ, – сказал Губерниев.

