Губерниев о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Если люди балбесы, это не ко мне. Такие жесты запрещены с точки зрения здравого смысла, культуры и регламента КХЛ»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.
33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда плей-офф FONBET КХЛ (1:0, 1-1).
– Кузнецов показал неприличный жест? Это запрещено? Значит, его дисквалифицировали. Что тут обсуждать?
– Некоторые журналисты считают, что КХЛ не должна наказывать за такое нарушение одну из главных звезд лиги.
– Если люди балбесы, это не ко мне. Дисквалифицировать надо. Есть пункт правил, он его нарушил. Показывать такие жесты запрещено с точки зрения здравого смысла, культуры и регламента КХЛ, – сказал Губерниев.
