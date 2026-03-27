  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
12

Губерниев о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Если люди балбесы, это не ко мне. Такие жесты запрещены с точки зрения здравого смысла, культуры и регламента КХЛ»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.

33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда плей-офф FONBET КХЛ (1:0, 1-1).

– Кузнецов показал неприличный жест? Это запрещено? Значит, его дисквалифицировали. Что тут обсуждать?

– Некоторые журналисты считают, что КХЛ не должна наказывать за такое нарушение одну из главных звезд лиги.

– Если люди балбесы, это не ко мне. Дисквалифицировать надо. Есть пункт правил, он его нарушил. Показывать такие жесты запрещено с точки зрения здравого смысла, культуры и регламента КХЛ, – сказал Губерниев.

Бабаев о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет одной линии, решения всегда за скобками»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoЕвгений Кузнецов
logoДмитрий Губерниев
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дмитрий Губерниев прокомментировал...
Мне кажется,за это тоже надо дисквалифицировать.
Ответ agentkuper
Самым постыдным эпизодом в карьере Дмитрия Губерниева стал его комментарий в адрес погибшей жены вратаря Вячеслава Малафеева в августе 2011 года. Во время перерыва матча «Спартак» — ЦСКА, думая, что микрофон выключен, Губерниев позволил себе оскорбительные высказывания о Малафееве и рассказал пикантные подробности гибели его супруги Марины в автокатастрофе. Вот кто балбес)
Ответ Ачиваков Марат
Не суди и не судим будешь. Но Губер не может иначе.
У губера вся карьера на подобных новостях построена
Кузнецов-это позор Башкирского хоккея. гнать поганой метлой из команды. зажравшиеся личность. Пусть свой Челябинск укрепляет
Самое смешное, что новость на сайте РБ Спорт с пометкой «эксклюзив»
Кто такой Губер? Почему спрашивают его мнение -низкого человека
Есть люди идиоты - это к тебе.
Шадрину только шишки интересует😏
«Если люди балбесы, то это не ко мне».Да нет уж Дмитрий, это как раз тебе, такой же.
Да уж. Лучше бы гараж продал.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет одной линии, решения всегда за скобками»
сегодня, 12:10Видео
Кузнецов показал жест орального секса в сторону игроков «Автомобилиста». Форварда «Салавата» отстранили на 1 матч плей-офф
сегодня, 10:04Видео
Кузнецов дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в игре с «Автомобилистом»
вчера, 21:21Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Трактор» принимает «Ак Барс», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
17 минут назадLive
Федоров помогает ЦСКА в Кубке Гагарина: «Никитин внедрил меня в процесс пару недель назад. Буду с командой весь плей-офф»
21 минуту назад
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
23 минуты назад
Депутат Журова о переговорах с Конгрессом США: «Жаль, что Овечкин был на игре. Его бы тоже привлекли к нашей встрече»
34 минуты назад
Могильный о матче «Легенд СССР» с «Русью» в честь 10-летия Росгвардии: «Мы хотели поддержать праздник. Приятно поиграть – у них хорошая, молодая команда, все бегут»
сегодня, 14:16
Овечкин побил рекорд НХЛ, сделав хет-трик в матчах с 21 командой лиги. 40-летний форвард обошел Бретта Халла
сегодня, 13:41
Депутат Милонов об Овечкине: «Наш слоняра, в отношении радужных клюшек и шайб всегда занимал принципиальную позицию. Даже играя за американский клуб, он – русский спортсмен»
сегодня, 13:11
Плющев о возможной отставке Ларионова: «Если кто-то считает, что Тамбиев способен поднять СКА... Основная проблема клуба – незнание законов хоккейного мира. ЦСКА выиграет серию»
сегодня, 12:56
Карбери о 7:4 с «Ютой»: «Овечкин сыграл потрясающе, Мирошниченко забил пару важных голов. «Вашингтон» остается в борьбе за плей-офф»
сегодня, 12:40
Бабаев о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет одной линии, решения всегда за скобками»
сегодня, 12:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Буре об отстранении России: «Что бы мы ни делали, пока не изменится политическая ситуация, ничего не получится. Мы стараемся, апелляции в CAS подаем. Но имеем то, что имеем»
3 минуты назад
Фетисов о серии ЦСКА – СКА: «Исход решится сегодня, отыграться с 0-3 практически невозможно»
50 минут назад
Билялетдинов отправился с «Ак Барсом» на выезд в Челябинск. Экс-тренер казанцев не входит в штаб Гатиятулина
сегодня, 13:26Фото
Владелец сети Skuratov Coffee про СКК им. Блинова: «Арендовал там свой первый офис в 2009-м – 12 квадратов, 3000 рублей в месяц. Мой бизнес в то время – кофекапсулы»
сегодня, 12:25
«Амур» продлил контракты с 35-летним Ли и Ураковым
сегодня, 11:57
Форвард «Флориды» Родригес сломал палец и выбыл на 4-6 недель. «Пантерс» идут 15-ми на Востоке
сегодня, 11:25
«Рейнджерс» сохранят цены на сезонные абонементы. Клуб не повышает их стоимость, когда команда не выходит в плей-офф
сегодня, 10:17
Аскаров травмировался в 1-й игре после прошлого повреждения. Голкипер «Сан-Хосе» отразил все 11 бросков с «Сент-Луисом» и выбыл по ходу 2-го периода
сегодня, 09:13
«Амур» продлил контракты с Филатьевым и Акмальдиновым на год
сегодня, 08:57
Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован. Миллер сломал ему руку в матче «Оттавы» с «Рейнджерс»
сегодня, 08:12
Рекомендуем